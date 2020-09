Kyoguchi defenderá titulo minimosca de la AMB ante Thanongsak Por Joe Koizumi El invicto campeón de peso mosca ligero de la AMB Hiroto Kyoguchi (14-0, 9 KOs) pondrá su cinturón en la línea contra el # 11 de la AMB Thanongsak Simsri (14-0, 12 KOs) de Tailandia, en Osaka, Japón, el 3 de noviembre. fue anunciado el martes por Watanabe Promotions. Esta será la primera pelea por el título mundial que tendrá lugar aquí en Japón este año, bajo el brote de coronavirus. La capacidad del estadio, Intex Osaka, es de unos 4.000, pero solo se venderá la mitad para evitar la congestión allí. Además, si el tailandés no pudiera volar y entrar a Japón, se preparará un digno sustituto fuera de Japón sin ninguna cancelación. Todos los oficiales (el supervisor, árbitro y jueces) estarán fuera de la JBC (Comisión de Boxeo de Japón) en tales circunstancias de pandemia. Realmente esperamos que este evento se materialice según lo planeado. Canelo demanda a DAZN, Golden Boy y Oscar De La Hoya Conferencia de prensa online de Naoya Inoue desde Japón

