Canelo demanda a DAZN, Golden Boy y Oscar De La Hoya La superestrella del boxeo Canelo Álvarez demandó personalmente al servicio de transmisión DAZN, Golden Boy Promotions y al promotor Oscar de la Hoya por supuestamente violar el contrato más grande en la historia del boxeo. Canelo firmó un contrato de $ 365 millones por once peleas hace 23 meses. Busca daños y perjuicios de no menos de $ 280 millones y exige un juicio con jurado. Kyoguchi defenderá titulo minimosca de la AMB ante Thanongsak

