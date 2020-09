Boxeo en Tijuana por PPV el 21 de septiembre El lunes 21 de septiembre, los co-promotores Paco Presents y Fábrica De Campeones presentarán una cartelera de cinco peleas transmitida en vivo desde Tijuana, Baja California, México. En el evento principal de 10 rounds, el peso gallo # 8 del CMB Alejandro “Peque” Santiago (21-2-5, 11 KOs) regresará a su base de operaciones de Tijuana para defender su cinturón de peso gallo internacional del WBC contra Willibaldo García (10-3- 1, 5 KOs). La pelea se puede ver en FITE.TV por $ 6.99. En el evento co-estelar de 10 rounds de la noche, el popular Víctor “Chucky” Sandoval (33-3, 21 KOs) se enfrentará a Kevin “Desvalagado” Villanueva (16-2-3, 12 KOs) por el título internacional de peso supermosca del WBC. Tszyu espera una oportunidad de título mundial ante Teixeira Canelo demanda a DAZN, Golden Boy y Oscar De La Hoya

