Tszyu espera una oportunidad de título mundial ante Teixeira Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 2 de la OMB Tim Tszyu (16-0, 12 KOs) estaba interesado en desafiar al campeón mediano ligero de la OMB Patrick Teixeira (31-1, 21 KOs) por el título en Australia según el promotor de Tszyu Matt Rose, pero la OMB ha dictaminado a Teixeira que debe defender ante su retador obligatorio Brian Castaño “Todas las partes están muy interesadas en que esta pelea suceda. Los promotores de Teixeira (Golden Boy Promotions) quieren verlo de regreso en el ring defendiendo su cinturón lo antes posible y la OMB obviamente está en el negocio de mantener activos a sus campeones”, dice. Rosa. “Hay algunos obstáculos que superar, pero se ve bien y todo podría suceder muy rápido, además ayuda que el mundo haya visto una gran multitud en nuestro evento en Townsville. En última instancia, le hemos pedido a la OMB que otorgue al campeón (Teixeira) una defensa ‘voluntaria’ dado que parece cada vez más improbable que pueda pelear su ‘obligatorio’ antes de fin de año “. La OMB dictaminó el miércoles que Teixeira debe defenderse contra Brian Castaño, el retador obligatorio. Rose dijo que le han informado que se llevará a cabo en noviembre de 2020. Boxeo en Tijuana por PPV el 21 de septiembre

