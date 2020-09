Fallece ex campeón mundial Ingles, Alan Minter Por Boxing Bob Newman El boxeo ha perdido otra leyenda ya que el Británico ex campeón indiscutible de peso mediano Alan Minter ha fallecido después de una larga batalla con Cáncer. Minter fue una estrella tanto en el ranking amateur como en el profesional tanto en el Reino Unido como a nivel mundial. En 1972, Minter perdió una controvertida decisión ante Dieter Kottysch de Alemania Occidental en las semifinales de la división de peso medio ligero durante los Juegos Olímpicos de Múnich, conformándose con una medalla de bronce. Minter se convertiría en profesional unas siete semanas después con una victoria por TKO6 sobre Maurice Thomas. No sería fácil para “Boom Boom” Minter, ya que sufrió seis derrotas en el camino hacia la obtención de los títulos de peso mediano británico y europeo, todo debido a cortes. La anexión de Minter del título europeo de peso medio sería agridulce, ya que su oponente Angelo Jacopucci sucumbiría a sus lesiones después de doce rounds brutales, muriendo tres días después. Minter alcanzaría la cima de su fama en el ring el 16 de marzo de 1980, ganando los títulos de peso mediano de la AMB / CMB de manos de Vito Antuofermo en una decisión dividida en 15 rounds en Las Vegas. Después de ganar la revancha por TKO8 (Antuofermo también era propenso a cortes, como fue el caso en esta pelea), Minter perdería sus títulos seis meses después de ganarlos, ante el futuro miembro del Salón de la Fama Marvelous Marvin Hagler. Todo el rostro de Minter era una máscara de sangre y el ring estaba inundado de botellas de cerveza y otros escombros de la multitud enojada. Minter perdería sus dos últimas peleas, no por cortes, una decisión dividida ante Mustafa Hamsho y un TKO3 para Tony Sibson. El récord de ring final de Minter fue 39-9, 23 KOs. Alan Minter tenía 69 años. RIP Campeón. Alameda promete derrotar a Nery por título mundial WBC Tszyu espera una oportunidad de título mundial ante Teixeira

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.