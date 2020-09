Alameda promete derrotar a Nery por título mundial WBC El invicto Aaron Alameda compartió actualizaciones de su campo de entrenamiento y declaró su intención de una victoria que defina su carrera mientras se prepara para enfrentarse al ex campeón Luis Nery por el vacante Campeonato Mundial de Peso Súper Gallo del WBC en la segunda parte de un SHOWTIME único en su tipo. PPV doble cartelera sábado 26 de septiembre. “Esta es mi primera vez en una tarjeta de esta magnitud, así que voy a venir con todo lo que tengo el 26 de septiembre”, dijo Alameda. “Estoy listo para ofrecer un gran espectáculo a los fanáticos. Después de vencer a Luis Nery, todos sabrán mi nombre ”. Alameda y Nery originalmente estaban programados para pelear en un combate de peso gallo en marzo en SHOWTIME antes de que el evento se retrasara debido a la pandemia. Con Rey Vargas obligado a dejar vacante su título de las 122 libras del CMB debido a una lesión, Alameda y Nery ahora tienen la oportunidad de luchar por el título vacante, un cambio que solo se suma a la inspiración de Alameda durante el entrenamiento. “Ahora que esta es una pelea por el título, estoy aún más motivado”, dijo Alameda. “Estoy entrenando muy duro y estoy listo para ganar. Sé que Nery era un gran pegador con 118 libras, pero está subiendo de peso, veremos si puede llevar esa potencia a 122 libras. También vamos a ver si puede tomar mi poder “. Junto con su entrenador Arnold Bravo, Alameda se ha entrenado en Bell Gardens, California para la pelea del 26 de septiembre. Aunque ha habido contratiempos debido a la pandemia, el hecho de que Alameda haya sabido que su oponente siempre sería Nery ha facilitado el proceso. “El entrenamiento durante una pandemia ha sido difícil, pero básicamente hemos estado entrenando desde enero para esta pelea”, dijo Alameda. “Cuando se canceló la fecha de marzo, nos tomamos un tiempo libre muy corto, pero luego volvimos a entrenar para cuando fuera a suceder. “Ha sido un momento muy incierto y muchos peleadores realmente no han estado entrenando o haciendo sparring porque no estaban seguros del momento de su próxima pelea. Pero como estamos en Los Ángeles, tenemos muchos luchadores locales con los que entrenar. Pudimos encontrar tres luchadores para ayudarnos con el combate y prepararnos para enfrentar a un zurdo “. El joven de 27 años de Nogales, Sonora, México tomó una ruta ligeramente diferente a la de muchos luchadores mexicanos para llegar a este punto, optando por una extensa carrera amateur en lugar de convertirse en profesional cuando era adolescente. Alameda se embarcó en su carrera profesional en 2014 después de competir en casi 150 peleas de aficionados, incluida una temporada con la selección mexicana, pero sabía que eventualmente convertirse en profesional sería la única forma de demostrar su valía contra los mejores del mundo. “Estaba muy orgulloso de estar en la selección mexicana y tuve muchas peleas por ellos”, dijo Alameda. “Eventualmente decidí que no estaba obteniendo las oportunidades que quería como aficionado. Esperé a que llegara el momento adecuado y fue entonces cuando decidí convertirme en profesional. A partir de ahí, fue solo cuestión de tiempo y de prepararme para una pelea por el título mundial “. Conferencia de Prensa de Kavaliauskas-Zewski & Marriaga-Gonzalez desde Las Vegas Fallece ex campeón mundial Ingles, Alan Minter

