Conferencia de Prensa de Kavaliauskas-Zewski & Marriaga-Gonzalez desde Las Vegas Tres ex aspirantes al título mundial y un aspirante de mucho tiempo se reunieron con los medios de comunicación para una conferencia de prensa de Zoom el jueves por la tarde antes de su doble cartelera el sábado desde el MGM Grand Conference Center. En el evento principal de peso welter a 10 asaltos, el hombre conocido como "Mean Machine", Egidijus Kavaliauskas, se enfrentará al contendiente canadiense Mikael Zewski en su primera pelea desde que desafió a Terence Crawford por el título mundial de la OMB en diciembre pasado. La co-estelar verá al tres veces retador al título mundial Miguel Marriaga luchar contra el reciente retador al título mundial Joet González en una encrucijada de peso pluma programada para 10 asaltos. Esto es algo de lo que tuvieron que decirle a los medios. Egidijus Kavaliauskas: "Quiero enfrentarme a los mejores oponentes en el peso welter. Mi objetivo es convertirme en obligatorio y luchar por otro título mundial. Me gustaría pelear contra los mejores nombres en 147 ". "Zewski también es un luchador de presión como yo. Creo que tenemos estilos similares, y realmente creo que haremos una pelea muy entretenida el sábado. Sé que los fuegos artificiales comenzarán en la primera ronda. ¡Esta será una pelea de acción! " "Si tuviera la oportunidad de pelear contra Crawford, lo haría todo de nuevo. Quiero enfrentarlo de nuevo. Sé que es vencible. Todo el mundo es. Me gustó cómo comenzó la pelea, pero no cómo terminó. Perdí el enfoque en medio de la pelea. Al final del día, esa pelea me dio más confianza. Definitivamente estaba en la pelea. Me convirtió en un mejor luchador. Corrigí los errores que cometí y ahora me estoy volviendo más fuerte ". Mikael Zewski: "Me encantaría pelear con el mejor jugador de la división. Ese es Terence Crawford, pero no estoy pensando en eso ahora mismo. El tipo al que tengo que vencer ahora mismo es Kavaliauskas, y estoy totalmente concentrado en él. No miro al futuro. Mean Machine es el presente y voy a vencerlo. Esta será una gran pelea. Esta es una pelea que podría ponerse fea, y podría ser una guerra, seguro ". "He estado aqui antes. Me siento como en casa. No hay presión adicional. Kavaliauskas es el oponente perfecto para mí en este momento. Es el tipo de luchador superior que me dará el desafío que quiero. Es un gran peleador e hizo un gran trabajo contra Crawford. Quiero mostrarles a todos que estoy en ese nivel. Tengo mucho que ganar. Estoy aquí para obtener el respeto que sé que merezco ". Miguel Marriaga: "He tenido la oportunidad de luchar por un título mundial en tres ocasiones, y no he podido coronarme como campeón, pero esperamos que esta vez finalmente pueda conquistar un título mundial. ¡Tengo hambre! Realmente lo quiero. La noche del sábado, Joet González se enfrentará a un Miguel Marriaga muy fuerte. Tengo muchas ganas de triunfar. La motivación siempre ha estado ahí. No descansaré hasta que sea campeón. Daremos todo el sábado para conseguir un gran triunfo del boxeo colombiano ". "Sería genial enfrentar al ganador de la pelea por el título vacante de la OMB entre {Emanuel} Navarrete y {Ruben} Villa, pero si eso no sucede, estoy listo para enfrentarme a cualquiera de los campeones de la división". Joet González: "Le dije a mi equipo que después de la derrota por el título mundial contra Shakur, quería volver y enfrentarme a los mejores y más grandes nombres de la división". "Quiero mostrarles a todos que soy un verdadero contendiente y uno de los mejores de la división. Por eso acepté este desafío contra Marriaga. Es uno de los mejores y quiero demostrar que soy un verdadero luchador. Quiero luchar contra los nombres más importantes posibles. Me gustaría enfrentarme al ganador de Navarrete y Villa. Sé que puedo competir con todos estos grandes jugadores en 126 ".

