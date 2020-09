Showtime revela el precio de los Charlo PPV: $ 74.95 Showtime Sports anunció hoy el precio y la programación de su doble cartelera de pago por evento el 26 de septiembre con dos carteleras separadas, cada una encabezada por uno de los gemelos campeones del mundo Charlo. El evento Showtime PPV incluye seis peleas, cinco de las cuales son peleas de campeonato mundial, a un precio minorista sugerido de $ 74.95. La primera parte de la transmisión estará encabezada por el invicto campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, que defiende su título contra Sergiy Derevyanchenko. El campeón de peso súper gallo de la AMB, Brandon Figueroa, defenderá su título contra Damien Vázquez en la pelea co-estelar, mientras que el campeón mundial de peso gallo de la OMB, John Riel Casimero, se enfrentará a Duke Micah en el primer PPV. Después de un intermedio de 30 minutos, el campeón mundial de peso súper welter del CMB Jermell Charlo se enfrenta al campeón mundial unificado de la AMB / FIB de 154 libras Jeison Rosario, Luis Nery peleará contra Aaron Alameda por el campeonato mundial vacante de peso súper gallo del WBC y el ex campeón unificado Danny Román se enfrentará al ex campeón Juan Carlos Payano en una eliminatoria por el título supergallo del WBC. Conferencia de Prensa de Kavaliauskas-Zewski & Marriaga-Gonzalez desde Las Vegas

