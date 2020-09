Chudinov vence a Sadiq y retiene el titulo Gold de la AMB en Rusia El campeón de peso súper mediano de la AMB Fedor Chudinov (23-2, 16 KOs) anotó un nocaut técnico en el duodécimo asalto sobre Umar Sadiq (10-2, 6 KOs) el viernes por la noche en el Khimki Basketball Center en Khimki, Rusia. La pelea parecía encaminarse a una decisión cuando Chudinov sacudió a Sadiq en la estrofa final y consiguió la detención del árbitro con una serie de golpes sin respuesta. El tiempo era: 26. Después de que la pelea se detuvo en el ring, comenzó un ruido extraño en la Arena pues Sadik estaba sentado en el ring y pidió ir al médico pero minutos después pudo ponerse de pie. El peso súper gallo Chingiz Natyrov (2-0, 2 KOs) domino a Oleksandr Hryshchuk (16-2, 6 KOs) a lo largo de cuatro rounds lo que hizo que Hryshchuk no saliera al quinto round. El peso pesado Vladimir Ivanov (3-0, 2 KOs) logró una decisión de seis rounds sobre Tornike Puritchamiashvili (9-16, 6 KOs). Showtime revela el precio de los Charlo PPV: $ 74.95

