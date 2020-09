Venezolano Maestre apunta a Ugas, James o Dulorme El peso welter Gabriel Maestre saltó al boxeo profesional en 2019 y en dos peleas ha derrotado a oponentes experimentados. Su carrera amateur es su tarjeta de presentación y ahora quiere desafíos más grandes como Yordenis Ugás, Jamal James o Thomas Dulorme. Radicado en Barranquilla, el boxeador Venezolano ha estado trabajando todo este tiempo, y este jueves desafió a los mejores peleadores de 147 libras, como los mencionados anteriormente. “Quiero mostrarles a todos los que pesan 147 libras de lo que estoy hecho. Entre ellos están Jamal James, Yordenis Ugás y Thomas Dulorme ”, dijo Maestre. El año pasado, en julio, tuvo su primera pelea profesional contra el boxeador colombiano Jeovanis Barraza, quien en ese momento estaba invicto con 20 victorias, y lo noqueó en dos rounds. En diciembre, regresó al ring para pelear contra el ex campeón mundial Argentino Diego Chaves, a quien despachó en cuatro rounds. “Sé que solo tengo dos peleas en el campo profesional, pero también tengo un gran nivel de experiencia en el boxeo amateur. Tengo dos Juegos Olímpicos, tres Campeonatos Panamericanos, dos Campeonatos Sudamericanos, tres Juegos Centroamericanos y quiero demostrar que el boxeo es uno ”, dijo el peleador de 33 años. “Desde que comenzó la pandemia hace seis meses, no he dejado de entrenar teniendo a todos ustedes en mente, he visto sus videos y he visto cada una de sus luchas. Quiero que me den la oportunidad, que pelee conmigo y que demuestre en Estados Unidos las habilidades que tengo ”, agregó el Maestre anzoátegui. Maestre espera subir al ring ante un oponente de renombre antes de fin de año y quiere que esa pelea sea su debut en Estados Unidos. Su objetivo es ser campeón mundial en el corto plazo y aseguró que tiene las herramientas para vencer a los luchadores de alto rango en el mundo. Demanda de Canelo a GBP y DAZN es desestimada debido a un error en la forma Chudinov vence a Sadiq y retiene el titulo Gold de la AMB en Rusia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.