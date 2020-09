Demanda de Canelo a GBP y DAZN es desestimada debido a un error en la forma La demanda de $ 280 millones presentada por Canelo Álvarez contra DAZN, Golden Boy y Oscar De La Hoya por presunto incumplimiento de contrato ha sido desestimada debido a un error en la forma en que los abogados de Canelo designaron a los acusados. Canelo tiene hasta fin de mes para enmendar la demanda. El promotor Oscar De La Hoya comentó la situación a través de Twitter. “Si bien la orden de ayer no pone fin al caso, tenemos la esperanza de que este error nos permita reiniciar y reenfocarnos en lo que es importante: trabajar juntos para que Canelo vuelva al ring contra un oponente superior lo antes posible. “Si no es así, esperamos que los abogados de Canelo ahora ingresen al arbitraje como se establece en nuestro contrato”. Resultados desde Londres Venezolano Maestre apunta a Ugas, James o Dulorme

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.