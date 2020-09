Briedis-Dorticos por la final de WBSS para el 26 de septiembre en Múnich La muy esperada final de peso crucero de la temporada II de la World Boxing Super Series entre Mairis Briedis y Yuniel Dorticos se llevará a cabo a puerta cerrada en Munich, Alemania el 26 de septiembre. La culminación de la búsqueda del Trofeo Muhammad Ali se llevará a cabo en un estudio de televisión bajo las reglas de Covid-19 y sin espectadores en Plazamedia Broadcasting Center, una de las principales productoras de deportes en vivo en Munich. “Estamos encantados de anunciar la fecha y el lugar del emocionante final de la temporada II de la WBSS”, dijo Andreas Benz, director ejecutivo de Comosa AG, organizador de la World Boxing Super Series. “Plazamedia es una solución fenomenal, los estudios están proporcionando un entorno controlado que es de gran beneficio para nosotros y el equipo de producción para mantener a todos a salvo y al mismo tiempo ofrecer un gran espectáculo. “Al mismo tiempo, hemos hecho todo lo posible para asegurar condiciones justas para ambos equipos y asegurarnos de que permanezcan sanos y aislados hasta que comience la acción”. Maris Briedis, cabeza de serie No. 1 del torneo, se clasificó para la final a través de victorias sobre Noel Mikaelian (UD) y Krzysztof Glowacki (TKO3), mientras que Dorticos, cabeza de serie No. 2 conquistó Mateusz Masternak (UD) y Andrew Tabiti (KO10) para ingresar a la 200 libras decisivo. “Estamos muy contentos con el anuncio de la final”, dijo Mairis Briedis de Letonia. “Me encanta el hecho de que será en Múnich, ya que me recuerda cada vez que fui a entrenar con los hermanos Klitschko en Alemania y los vuelos siempre eran vía Múnich. ¡Esos son unos buenos recuerdos del tiempo que pasé con ellos allí! “ Dijo el cubano con sede en Miami, Yuniel ‘The KO Doctor’ Dorticos, campeón mundial de peso crucero de la FIB: “A todos mis fanáticos en todo el mundo, en Europa y especialmente en Munich, Alemania: Estoy súper feliz de que la final de la World Boxing Super Series se llevará a cabo en Munich. , Alemania, y los veré a todos el sábado 26 de septiembre. ¡El KO Doctor está de regreso y listo para recetar otra dosis de dolor y llevarse el Trofeo Muhammad Ali a Miami! “ Kalle Sauerland, Director de Boxeo de la WBSS, dijo: “El 26 de septiembre no solo coronaremos al mejor peso crucero del planeta, sino que también enviaremos una señal al mundo de que el boxeo está de regreso con la primera gran pelea por el Campeonato transatlántico entre los números indiscutibles. uno y dos en su división. “La final no se trata solo de honor y gloria, sino de cimentar un legado. El ganador se convertirá en miembro de un exclusivo ‘Club de ganadores del trofeo Ali’ que incluye a Aleksandr Usyk, Callum Smith, Naoya Inoue y Josh Taylor. ¡No se vuelve mucho más grande en el boxeo, y esperamos que Briedis y Dorticos tengan un gran alboroto! “ La final se transmitirá en vivo por DAZN en los EE. UU. Los fanáticos pueden visitar DAZN.com o descargar la aplicación DAZN en su dispositivo conectado preferido. Lomachenko-López el 17 de octubre en Las Vegas

