Lomachenko-López el 17 de octubre en Las Vegas El campeón mundial de franquicias WBO / WBA / WBC Vasiliy “Loma” Lomachenko y el invicto campeón mundial de la FIB Teofimo López han firmado sus contratos y ambos están listos para su enfrentamiento del 17 de octubre desde el MGM Grand Conference Center, también conocido como “Las Vegas Bubble”. “ Vasiliy Lomachenko: “Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años. Soy un boxeador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Bien por Teofimo. Cuando peleemos en Las Vegas, se comerá mis golpes y sus palabras. Seré el mejor hombre, y cuatro títulos mundiales vendrán conmigo a Ucrania ”. Teófimo López: “Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré el cinturón. Simple como eso. Vengo a Las Vegas para hacer historia. No me gusta el tipo, y me voy a divertir mientras la cara de Lomachenko es golpeada y marcada por mis manos. La Toma de posesión está aquí y el reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin “. Promotor Bob Arum: “Lomachenko-Lopez es la mejor pelea que se puede hacer en el boxeo, y estamos encantados de que esté disponible para los fanáticos sin cargo adicional en vivo por ESPN. Teofimo y Vasiliy exigieron la pelea, y estamos contentos de haberlo logrado. Vasiliy nunca ha retrocedido ante un desafío desde que se convirtió en profesional bajo el estandarte de Top Rank, y Teofimo es un joven campeón intrépido que se atreve a ser grande. Esto tiene todos los ingredientes de un clásico del boxeo moderno “. Top Rank presento el calendario de los eventos de octubre

