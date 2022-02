Conferencia de prensa inaugural de Taylor-Serrano La campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor (20-0, 6 KO) y la mejor P4P femenina Amanda Serrano (42-1-1 30 KO) se enfrentaron cara a cara hoy en MSG por primera vez desde que se anunció su pelea del 30 de abril. y dijo lo siguiente: Katie Taylor: “He puesto mis ojos en Amanda Serrano y esta es una pelea que he estado esperando desde hace bastante tiempo… Creo que esta pelea es la pelea más emocionante en el deporte, no solo el boxeo femenino. Esta es realmente la mejor pelea en el boxeo en este momento”. Amanda Serrano: “No necesito hablar mal de ninguno de mis oponentes. Hablo todo dentro del ring. 13 años he sido profesional y cada dos días he querido dejarlo…nunca imaginé ganar el dinero que tengo hoy. Quiero decir, encabezando MSG, ¿cómo qué? Conferencia de prensa final de Thurman-Barrios Otto Wallin regresa en pelea fuera de la televisión

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.