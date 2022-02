Conferencia de prensa final de Thurman-Barrios Los ex campeones mundiales Keith “One Time” Thurman y Mario “El Azteca” Barrios se enfrentaron cara a cara por primera vez el miércoles, mientras anticipaban su enfrentamiento que encabeza un pago por evento de FOX de $ 74.99 este sábado desde Mandalay Bay Resort y Casino en Las Vegas. Tanto Thurman como Barrios buscarán recuperarse de las primeras derrotas de su carrera con victorias destacadas el sábado por la noche para volver a ponerlos en el camino hacia otro título mundial. Cada luchador expresó su confianza en que no solo saldrán victoriosos, sino que lo harán de manera amigable para los fanáticos. Keith Thurman: “Es emocionante enfrentar a alguien que quiere intercambiar. Está dando un paso al frente y enfrentándome porque quiere hacerse un nombre de la noche a la mañana. Lo respeto, pero estoy aquí para detenerlo en seco”. Mario Barrios: “El paso al peso welter ha tardado mucho en llegar. A mí y a mi equipo nos encantaron los resultados que obtuvimos en el campamento y no puedo esperar al sábado”. Thurman Vs Barrios Evento principal Conferencia de prensa 02.02.22 02 05 2022 Presser Ryan Hafey Premier Boxing Champions

Foto: Ryan Hafey/

Premier Boxing Champions

La conferencia de prensa también contó con el campeón mundial de cuatro divisiones Leo “El Terremoto” Santa Cruz y Keenan “Bedo” Carbajal, quienes se enfrentaron antes de su choque del evento coestelar. keith thurman “Se siente genial estar de vuelta. El tiempo es ahora. Se siente natural. Nací y crecí en este deporte. Aquí es donde pertenezco y estoy agradecido de estar de vuelta en esta hermosa ciudad de lucha de Las Vegas. “Me perdí la acción. Me encanta el deporte y me encanta lo que traigo a la mesa. Espero con ansias los desafíos que trae Mario Barrios a ese ring. “Estoy feliz de estar aquí. Estoy de vuelta donde pertenezco, que está a la vanguardia del deporte del boxeo. Me enfrento a un luchador joven y capaz. Es un tipo pequeño y grande. Fue una experiencia divertida evaluarlo hoy. “Esto es lo que amo. No me importa cuántos días hace que no subo al ring, respiro boxeo todos los días de mi vida. Estoy aquí para mostrar mi talento al mundo una vez más. “Me encanta golpear a mi oponente. Contra todos menos Shawn Porter, sentí que tenía la capacidad de superarlos y superarlos. En la pelea de Manny Pacquiao, cuando lo derribé, no solté mis manos. Creo que estuve a 15 golpes de la victoria en esa pelea. “No necesito desperdiciar golpes en esta pelea. Necesito aterrizar los tiros más limpios y nítidos. Veo el espíritu guerrero en Mario Barrios, y creo que me va a empujar a luchar más fuerte. “Al final del día, simplemente evoluciono y aprendo de todos con los que he estado en el ring. Tengo muchas ganas de mostrarles a todos mi aplomo y experiencia. Creo que mi experiencia me va a ayudar a darme la ventaja. “Esta es mi campaña presidencial, estoy de vuelta. La división de peso welter está de vuelta. Sin mí, la división ha sido una locura. Traigo las peleas más emocionantes en el peso welter. Con o sin cinturón, soy un campeón y esa es la declaración que haré el sábado por la noche”. MARIO BARRIOS “Nunca quito demasiado de los enfrentamientos. Lo único que me importa es que peleamos el sábado. Sabía que tendría la ventaja de la altura sobre él. Estoy subiendo de peso, pero sigo siendo el peleador más grande. “Estoy en este deporte para pelear contra los mejores. Nunca ha habido un nombre que haya rechazado. Quiero seguir probando mis habilidades y demostrarles a todos que pertenezco. Es por eso que elegí una pelea tan difícil para mi debut en el peso welter. “Es un sueño hecho realidad para mí estar en esta posición. Me mantuve paciente, me mantuve enfocado y me mantuve disciplinado. Ahora tengo la oportunidad de hacerme un nombre en el peso welter. “Los fanáticos van a ver al mismo Mario Barrios que siempre ha subido al ring, pero voy a ser mucho más fuerte. La velocidad y el movimiento serán los mismos y estoy emocionado de demostrarlo. “Cada vez que subo al ring traigo esa intensidad y determinación. Vas a tener que pegarme con alguna locura para sacarme de ahí. Siempre voy a seguir viniendo. Estoy ahí para hacer todo lo que pueda para salir victorioso. “Voy a tener que hacerlo todo en esta pelea. Thurman fue la pelea más dura que se me presentó y por eso la acepté. Puede boxear, puede golpear y tiene buen movimiento. Teníamos que prepararnos para cada estilo. “Keith y yo definitivamente tenemos el potencial de sacar lo mejor de cada uno. Va a ser una noche increíble de boxeo. “Estoy buscando hacer una declaración y avisar a la división de peso welter que estoy aquí. Thurman es un gran boxeador, pero mi trabajo es ir allí el sábado por la noche y hacerlo todo mejor que él”. LEO SANTA CRUZ “Estoy emocionado de estar de regreso y entretener a los fanáticos. Espero que no se oxiden los anillos porque he pasado mucho tiempo entrenando duro en el gimnasio. Nunca se sabe hasta que estás en el ring, pero me he sentido bien antes de esta pelea. “Estoy ansioso por volver al ring. Vamos a ver cómo reaccionará mi cuerpo al descanso en la noche de la pelea. Mi equipo y yo nos hemos empujado mucho en los entrenamientos, así que creo que vamos a dar una gran pelea. “Siempre fue mi sueño pelear aquí en Las Vegas. Cuando era niño, vi a todos los campeones pelear aquí. Cada vez que peleo en Las Vegas, dejo todo en el ring. “Espero que todo salga bien el sábado, entonces estaré listo para pelear contra (el campeón de peso pluma del CMB) Mark Magsayo. Quería pelear contra Gary Russell Jr., pero esa pelea nunca sucedió. Creo que una pelea contra Magsayo sería realmente genial. “Carbajal tiene el espíritu mexicano para dar un paso al frente y luchar. Esta es una gran oportunidad para él, así que sé que viene a ganar. Nunca subestimo a ningún luchador. Trato a cada oponente como si fuera un campeón. “Quiero demostrarles a los fanáticos que estoy de vuelta y que estoy listo para volver a la cima del deporte. Voy a entretener a los fanáticos como siempre lo hago. Eso es lo que los fanáticos se merecen. Salen para grandes peleas y eso es lo que les voy a dar el sábado”. keenan carbajal “Todos luchan por ser legendarios. Esta es mi oportunidad de ser grande. Estoy listo para mostrarle al mundo quién soy. “Mi inteligencia va a ser mi mayor ventaja. El ex-factor es mi entrenador Danny Carbajal. Creo que es el mejor entrenador del mundo. Sé que voy a dar un paso allí la mejor versión de mí mismo. “Creo que tengo muchas ventajas físicas sobre Leo. Solo tengo que subir al ring y usarlos y escuchar mi rincón. “Esta es la pelea más grande en la que he estado, pero me siento cómodo. Me siento en casa. Aquí es donde pertenezco y el sábado voy a mostrarles a todos el nivel en el que estoy. “Habrá muchos golpes en esta pelea. Al igual que Leo, nunca estoy en una pelea aburrida. Vengo a lastimar a mi oponente. No me siento satisfecho hasta que los veo romperse. No habrá nada más que fuertes golpes intercambiados. "Este es mi momento. Este es el momento que hemos estado esperando. Ven el 5 de febrero, espera ver una guerra y una pelea de la que se hablará durante muchos años".

