Parker apunta a Joyce Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker (30-2, 21 KOs) ha apuntado a Joe Joyce (13-0, 12 KOs) de la OMB # 1, WBC # 3, IBF # 7, según el gerente de Parker, David Higgins. “Luchó contra Chisora ​​y lo dominó, por lo que el valor de su marca en el mundo y en el Reino Unido está en su punto más alto”, dijo Higgins a Sky Sports. “Casi sentimos que es un público local y obviamente él también ha estado en muchos programas importantes de PPV en el Reino Unido. La pregunta es ‘¿quién sigue?’ Joseph ha señalado que le gustaría pelear tan pronto como sea humanamente posible. Un posible oponente es Joe Joyce. “Joe Joyce obviamente ocupa el puesto número 1 con la OMB y Parker ocupa el puesto número 2. No lo daríamos por sentado, casi una pelea tipo 50/50 que a los fanáticos obviamente les encantaría. El equipo de Joyce se comunicó con nosotros y dijo que van a hacer una oferta por escrito. Ambas partes han hablado sobre el calendario de mayo, así que veremos cómo se ve esa oferta”. Tim Tszyu debutara en EEUU e Charlo-Castaño en Los Ángeles Conferencia de prensa final de Thurman-Barrios

