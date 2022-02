Otto Wallin regresa en pelea fuera de la televisión El peso pesado # 13 del CMB, Otto Wallin, dice que está feliz de volver al ring este sábado por la noche en el Motorpoint Arena en Cardiff, Gales. Wallin (22-1, 14 KOs) se enfrentará a Kamil Sokolowski (11-24-2, 4 KOs) en la cartelera no televisada del evento PPV de $29.99 que presenta el enfrentamiento de 12 asaltos entre Chris Eubank Jr. y Liam Williams en peso mediano y femenino. la superestrella Claressa Shields defendiendo sus títulos mundiales de peso mediano WBC/WBA/IBF contra la invicta retadora Ema Kozin. “Se siente bien estar de vuelta en el ring”, admitió Wallin. “No he podido pelear en casi un año, así que estoy emocionado de pelear nuevamente. Esta será una pelea más pequeña para mí para sacudir un poco el óxido del ring y podré intensificarlo nuevamente muy pronto. Mi oponente no tiene el mejor récord, pero es un cliente difícil y nadie a quien pueda subestimar. Necesito salir y manejar mi negocio para seguir siendo considerado uno de los mejores pesos pesados ​​del mundo”. Wallin, de 31 años, fue visto por última vez ganando una amplia decisión unánime sobre el respetado compañero Dominic Breazeale en febrero de 2021. Una pelea propuesta contra el actual campeón interino del CMB, Dillian Whyte, fracasó a fines del año pasado cuando Whyte se retiró, alegando una lesión. En 2019, Wallin infligió un corte famoso a Tyson Fury que requirió 47 puntos y casi lo llevó a una victoria por nocaut técnico. “Siento que desde que peleé contra Tyson Fury, solo he mejorado”, agregó Wallin. “He tenido dos años más de entrenamiento y obtuve una experiencia muy valiosa en esa pelea. Estoy listo para mostrarles a todos que cuando tenga mi próxima gran oportunidad por el título, estaré más que listo para llevármelo a casa”. Conferencia de prensa inaugural de Taylor-Serrano Marshall regresará el 12 de marzo

