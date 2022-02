Marshall regresará el 12 de marzo La campeona femenina de peso mediano de la OMB, Savannah “The Silent Assassin” Marshall (11-0, 9 KOs) regresará el 12 de marzo contra la campeona europea Femke Hermans (12-3, 5 KOs), quien venció a la amarga rival de Marshall, Claressa Shields, en la distancia en 2018. La pelea se lleva a cabo en un lugar que se anunciará en Newcastle, Inglaterra. La batalla de Marshall con el luchador belga se lleva a cabo el sábado 12 de marzo en Newcastle (lugar por anunciar) y se transmite en vivo y exclusivamente en todo el Reino Unido en Sky Sports. La tarjeta completa, copromovida por BOXXER y Wasserman Boxing, se anunciará en breve. Shields está defendiendo sus títulos en Gales el próximo fin de semana. Si tiene éxito, y si Marshall defiende con éxito su título en marzo, el escenario podría estar listo para un enfrentamiento Shields-Marshall. Fury acusa a Whyte de esconderse

