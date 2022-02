Fury acusa a Whyte de esconderse El retador obligatorio del WBC, Dillian Whyte, aún no ha comentado sobre la oferta récord de $ 41 millones que le pagará más de ocho millones de dólares para desafiar al campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury. El CMB ahora fijó como fecha límite el 21 de febrero para que Whyte firme para la pelea. Mientras tanto, Fury acusa a Whyte de esconderse en un video de las redes sociales. “Este es un mensaje para Dillian Whyte. ¿Por qué las plumas? Cobarde. ¿Dónde estás Plumas Blancas? Querías tu oportunidad por el título mundial con Wilder durante tres años. Nunca lo conseguiste. Fuiste obligatorio para mí durante tres minutos y obtuviste tu pelea, ¿no cobarde? ‘Tyson Fury es un cobarde, no quiere pelear con Dillian Whyte’. Pero de repente te pones de puntillas y te has quedado en silencio, pequeña perra. Sal de tu escondite Whytefeathers. Ven y cógelo. Te estás escondiendo bien. Querías un poco de dinero gratis, ¿no es así? Pero ahora estás recibiendo ocho millones, que son siete millones y medio demasiado para ti, viejo dossier. ¡Sal y di algo vagabundo!” Nikita Tszyu lista para su debut profesional

