Nikita Tszyu lista para su debut profesional Por Ray Wheatley – World of Boxing El cuatro veces campeón amateur australiano Nikita Tszyu, quien viajó por el mundo compitiendo en torneos amateur, se unirá a su hermano mayor Tim Tszyu en las filas profesionales de la división de peso súper welter, cuando haga su debut contra Aaron Stahl (2-0-1) en el Centro de Convenciones de Brisbane el 2 de marzo en una promoción televisada de Foxtel a nivel nacional. “Algunas personas solían describir a mi hermano como un cirujano”, dijo Nikita a los periodistas en una conferencia de prensa en Brisbane. “Me describieron como un carnicero. Hacemos el mismo trabajo pero de una manera diferente: soy un poco más desordenado. Cuando Tim y yo éramos más jóvenes, en lugar de jugar videojuegos de Xbox, nos poníamos los guantes, subíamos por la espalda y volvíamos sangrando”. Fury acusa a Whyte de esconderse Mayweather estrena equipo de carreras de NASCAR

