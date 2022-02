Mayweather estrena equipo de carreras de NASCAR El ex campeón mundial y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Floyd “Money” Mayweather se asociará con el gigante de las gafas de sol Pit Viper cuando The Money Team Racing (TMTR) haga su debut en la NASCAR Cup Series el 20 de febrero. Mayweather tendrá al piloto Kaz Grala detrás del volante de su nuevo NASCAR NextGen Chevrolet Camaro ZL1 la 64ª edición anual de las 500 Millas de Daytona, celebrada en el icónico Daytona International Speedway en Daytona Beach, Florida. “Me encantan los autos rápidos y me encanta competir. Sé que NASCAR no será fácil, pero no vale la pena hacer nada fácil para mí”, dijo Mayweather. “Dicho esto, este paso a las carreras de autos parece encajar perfectamente con la marca Mayweather”. Para conmemorar el récord de 50-0 en el ring de Floyd, el auto de carreras será el número 50. Los fanáticos de las peleas pueden participar en el tema 50 al reservar la sudadera con capucha TMT Racing oficial por $50. Vargas-Smith serán coprotagonistas de Taylor-Serrano

