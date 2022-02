Vargas-Smith serán coprotagonistas de Taylor-Serrano Los pesos súper welter Jessie Vargas (29-3-2 11 KOs) y Liam Smith (30-3-1 17 KOs) chocan en la coestelar de la cartelera Taylor-Serrano del 30 de abril en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. transmitido en vivo en todo el mundo en DAZN. Vargas regresa al ring por primera vez desde su reversión por estrecho margen a manos de Mikey García en febrero de 2020, mientras que Smith detuvo a su rival local Anthony Fowler en ocho asaltos en octubre pasado. Vargas y Smith originalmente debían reunirse este fin de semana en Phoenix, pero COVID descartó a Vargas. Jesse Vargas: “Liam está hablando mucho, el fuego está ardiendo dentro de mí. No me hables mal, vengo como una persona diferente. Esta será una pelea llena de acción. Aprovecharé todas sus debilidades y lo eliminaré. ¡Mi objetivo es noquearlo y retirarlo! Liam Smith: “¿Jessie me detiene? Lo encuentro muy poco probable cuando solo una persona ha hecho eso y Jessie no es Canelo Alvarez. Tengo toda la intención de detenerlo, ser el primer hombre en hacerlo y agregar mi nombre a los nombres que lo han golpeado”. Bam Bam Rodriguez vs Cuadras por titulo mundial WBC

