Conferencia de prensa final Rozicki-Peralta El peso crucero #9 del CMB, Ryan Rozicki (14-1, 14 KOs) y el dos veces olímpico clasificado como #10 del CMB, Yamil Peralta (13-0, 6 KOs), tuvieron su primer encuentro en la conferencia de prensa final para el choque por el título internacional del CMB del sábado en TyC. desde el Estadio Center 200 en Sydney, Nueva Escocia, Canadá. Yamil Peralta: “Es una pelea muy interesante, un choque de estilos. Vine a ganar. Vine a buscar el cinturón”. Ryan Rozicki: “Realmente no tengo mucho que decir. En este punto, mis puños hablan por sí mismos. Sabes exactamente para qué estoy aquí. Joselito Velázquez brillará en la cartelera de Canelo Entrenamiento con los medios de Devin Haney

