Conferencia de prensa final de Zepeda-Arboleda en Texas El artista invicto del nocaut William “El Camarón” Zepeda (27-0, 23 KOs) y Jaime “Jaimito” Arboleda (19-2, 14 KOs) ofrecieron una conferencia de prensa para promover su próximo evento principal de 12 asaltos este sábado en Dallas que se transmitirá en todo el mundo en DAZN. Oscar de la Hoya: “Cuando tienes gente como Shakur Stevenson y otros perros top en la división de peso ligero llamándote, debes estar haciendo algo bien. Zepeda está invicto, se ha enfrentado a los principales contendientes como Joseph “JoJo” Díaz y ha batido récords de CompuBox. Zepeda está listo para dar un paso adelante en la difícil lucha que tiene por delante. Su oponente, Arboleda, tiene mucho poder y tiene hambre de destronar al luchador invicto”. William Zepeda: Esta es mi segunda vez como evento principal en mi carrera, la primera vez en la esquina roja… Entrené duro para esta pelea, y vengo con todo el sábado por la noche. Quiero agradecer a mi base de fanáticos mexicanos y prometo darles a los fanáticos una pelea muy emocionante”. Jaime Arboleda: “No he visto pelear a Zepeda antes, pero sabemos de lo que es capaz dentro del ring. A pesar de que hicimos una muy buena preparación, esperamos traer una gran pelea y mostrar de lo que es capaz el nombre de Arboleda. Nosotros ganaremos.” Entrevista Exclusiva con David Morrell VIDEO: Presentacion del Cinturón del WBC para Canelo-Ryder el 5 de Mayo Like this: Like Loading...

