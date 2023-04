Entrevista Exclusiva con David Morrell Por Jeff Zimmermann Fightnews.com® se encontró con el campeón regular de peso súper mediano de la AMB y estrella en ascenso David Morrell (9-0, 8 KOs) luego de su nocaut en el primer asalto sobre Yamaguchi Falcao como el evento coestelar de la Super Pelea de Tank vs. Ryan el pasado fin de semana en Las Vegas. Morrell habló sobre su viaje a los Estados Unidos desde Cuba, donde obtiene su poder de nocaut, y su deseo de pelear contra el Monstruo Mexicano David Benavidez en esta entrevista exclusiva. Conferencia de prensa final de Zepeda-Arboleda en Texas Like this: Like Loading...

