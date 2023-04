VIDEO: Presentacion del Cinturón del WBC para Canelo-Ryder el 5 de Mayo Por. Gabriel F. Cordero El WBC desde el 2017 ha trabajado unido junto a las comunidades indígenas, destacando diversas culturas a través de artesanos mexicanos que han transformado el cinturón del WBC en arte, cada uno representando lo mejor de su cultura. El WBC ha presentado este 26 de abril el nuevo cinturón conmemorativo diseñado por una colaboración de “Puebla / Jalisco” para el extraordinario evento por los campeonatos mundiales indiscutibles de las 160 libras con la superestrella mexicana del deporte mundial , “Canelo” Álvarez y el retador británico John Ryder el próximo 5 de mayo en el moderno estadio Akron en Zapopan, Jalisco. Este cinturón fue creado por manos de artesanos que se unieron para crear una pieza de colores vibrantes con majestuosas representaciones de cada estado. Esta nueva edicion del cinturón de las fiestas de independencia de Mexico es una verdadera obra maestra, un testimonio de la creatividad y el ingenio de los artesanos mexicanos que representa no solo sus propios logros sino también la rica herencia cultural de este hermoso país. Matchroom gana subasta Barboza-Paro de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.