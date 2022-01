Conferencia de prensa final de Russell-Magsayo El campeón de peso pluma del CMB Gary Russell Jr. y el retador invicto Mark Magsayo se enfrentaron cara a cara el jueves en la conferencia de prensa final antes de enfrentarse en el evento principal de SHOWTIME este sábado en el Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, NJ. Gary Russell Jr: “Si salgo y destruyo a Mark el sábado, entonces en las grandes peleas que quiero, esos peleadores no tendrán prisa por enfrentarme, no es que lo estén ahora de todos modos. Siempre trato de dar el mismo mensaje cuando entro al ring. Creo en el intelecto sobre el atletismo, sin importar la situación”. Mark Magsayo: “Creo que soy el peleador que quiere vencerlo más que nadie. Estoy aquí para darle su segunda derrota el sábado por la noche”. GARY RUSSELL JR. “No hay preocupaciones sobre la oxidación del anillo. Siempre estoy en el gimnasio. No me he tomado dos meses sin entrenar desde que tenía unos cuatro o cinco años. El boxeo no es solo lo que hago, es un estilo de vida para mí”. “Al final del día, soy un gladiador y amo lo que hago. Me encanta mostrar el conjunto de habilidades que aporto al deporte del boxeo. Nada nos ha resultado fácil. Este no es un territorio desconocido para mí o mi familia. “Si salgo y destruyo a Mark el sábado, entonces en las grandes peleas que quiero, esos peleadores no tendrán prisa por enfrentarme, no es que lo estén ahora de todos modos. Siempre trato de dar el mismo mensaje cuando entro al ring. Creo en el intelecto sobre el atletismo, sin importar la situación. “Mark está realmente dispuesto a arriesgarlo todo. Él va a salir y dar lo mejor de sí. Muchos otros peleadores quieren esconderse de los mejores. Pero sé que Mark quiere esto desesperadamente. Es un placer compartir el campo de batalla con él. “Dijo que va a mostrar sus habilidades y eso es lo que espero con ansias. Desearía que otros peleadores dieran un paso al frente como lo hizo él. Eso es lo que necesita el deporte del boxeo. “Estoy compitiendo en el primer mes del año, así que si podemos pasar la pelea sin lesiones, intentaremos recuperarnos este verano. Sólo necesito un oponente dispuesto. Estoy dispuesto a subir de peso, pero si subo, quiero competir contra otro campeón”. MARCA MAGSAYO “Gary es un peleador realmente bueno. He querido pelear con él durante mucho tiempo. Ahora la oportunidad está aquí y no puedo esperar para la pelea. No espero que Gary Russell se oxide en el ring. “Puedo pelear y puedo adaptarme. Tengo velocidad al igual que Gary. El sábado, pondremos nuestras habilidades entre nosotros. “Manny Pacquiao es mi ídolo desde que era niño. Empecé a entrenar a los ocho años gracias a él para convertirme algún día en campeón mundial. Ahora que el tiempo está aquí. Estoy tan feliz de que Manny me haya contratado para su compañía de promoción y estoy agradecido. “Aprendí mucho de la pelea de Julio Ceja. Demostré que puedo adaptarme, que puedo pelear y que puedo boxear cuando tengo que hacerlo. Esa pelea me ha ayudado mucho. “Es genial tener a Freddie Roach y Marvin Somodio ayudándome todos los días. Pensé que ya sabía boxeo, pero cuando llegué al gimnasio me corrigieron los errores y me hicieron un pegador mucho más certero. “Los filipinos nacemos fuertes, somos guerreros. Voy a traer esa actitud y esa mentalidad a la pelea”. * * * La conferencia de prensa también contó con la presencia de los contendientes de peso súper ligero Subriel Matías y Petros Ananyan, quienes se enfrentan para una revancha en el evento coestelar de 12 asaltos, además del contendiente de peso pluma Tugstsogt “King Tug” Nyambayar y el contendiente una vez derrotado Sakaria Lukas, quienes se enfrentan en el abridor televisivo de 10 asaltos. SUBRIEL MATÍAS “Esta es una gran oportunidad para mí de mostrarle al mundo quién soy. Estoy tan emocionada de que mi mamá esté aquí para verme pelear por primera vez en los EE. UU. Estoy emocionada y lista. El sábado es la hora del espectáculo. “El sábado vas a ver mis mejoras. Todas las preguntas sobre mí y sobre lo que sucedió en la primera pelea, serán respondidas en esta pelea. “Es él o yo, pero uno de nosotros está siendo noqueado. Necesito hacer de esto una gran victoria para redimirme a mí y a mi carrera. “Siempre le prometí a mi madre desde que empezamos a boxear que le compraría una casa propia. Todavía no lo he hecho, pero prometo que voy a cumplir esa promesa. “Todos saben cómo peleo y que soy un peleador amigable con los fanáticos. Eso no va a cambiar, pero soy mucho mejor en muchos sentidos y voy a mostrar mis habilidades en esta pelea”. PETROS ANANYÁN “Esta pelea es una muy buena oportunidad para mí. Estoy listo para darles a todos una gran pelea. Tengo que agradecer a Matías, porque me está dando la oportunidad de pelear con él nuevamente en un gran escenario como este. “Todos saben que ha sido difícil durante la pandemia y he querido esta pelea todo el tiempo. Te prometo que voy a estar listo el sábado por la noche. He estado esperando durante mucho tiempo por este. “Solo estoy dando un paso a la vez. Quiero ser campeón mundial algún día, pero esas peleas todavía no me importan. Se trata de esta pelea el sábado por la noche. “Creo en mi corazón que estoy listo. Me encanta pelear. Knockout o no, no importa. Voy a mostrar mis habilidades y dar todo de mí para ganar esta pelea. Este es el tipo de pelea que necesita el boxeo”. TUGSTSOGT NYAMBAYAR “Creo en mí mismo y estoy emocionado de aprovechar esta gran oportunidad para mí. Estoy listo para darles a todos una gran pelea. “He visto lo que necesitaba ver de Lukas. Voy a hacer todo lo posible para ganar esta pelea y confío en el resultado. “Definitivamente me encantaría otra pelea contra Gary Russell Jr. Quiero al ganador del evento principal. Estoy concentrado en mi pelea, pero quiero otra oportunidad por el título”. SAKARIA LUKAS “Esta es la etapa en la que quiero estar. Estoy listo para ir el sábado por la noche. No quiero volver atrás, quiero quedarme en este escenario y seguir subiendo. “Los estilos hacen las peleas. Este es un aviso corto para mí, así que estoy preparado para entrar y hacer lo que mejor hago. Cualquier cosa puede suceder. Hablar es barato, es una historia diferente cuando te golpean en la cara. “Ha sido mi sueño desde que era joven pelear en eventos como este en los EE. UU. Tengo que dejarlo todo en el ring y asegurarme de que no haya dudas sobre lo que puedo hacer después del sábado por la noche”. Keith Thurman, ¡Estoy de Regreso! La OMB pospone subasta de Andrade-Alimkhanuly

