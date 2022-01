Keith Thurman, ¡Estoy de Regreso! El ex campeón de peso welter Keith “One Time” Thurman ha declarado su intención de regresar a la cima del mundo del boxeo cuando regrese al ring el 5 de febrero por primera vez desde 2019 contra el ex campeón welter junior Mario Barrios en PPV en Las Vegas. . “El deporte del boxeo exige grandeza de Keith Thurman. Exijo grandeza de Keith Thurman. Para todos aquellos que tienen títulos, prepárense, ya que no es por mucho tiempo: ¡estoy de vuelta, bebé! Es hora de que domine la división de peso welter”, proclamó Thurman durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio de boxeo de su casa, el St. Pete Boxing Club. “El deporte del boxeo, mi legado, no ha terminado. La historia aún se está escribiendo. En 2022 tenemos un nuevo capítulo para Keith Thurman… con cinturón, sin cinturón, ¡hoy soy uno de los mejores pesos welter del mundo!”. Berlanga, Zayas, Davis encabezan el 19 de marzo en el MSG Conferencia de prensa final de Russell-Magsayo

