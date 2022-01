Berlanga, Zayas, Davis encabezan el 19 de marzo en el MSG La sensación de peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga (18-0, 16 KOs) nacido en Brooklyn defenderá su cinturón NABO contra el astuto Steve Rolls (21-1, 12 KOs) en el evento principal de 10 asaltos el sábado 19 de marzo a las Teatro Hulu en el Madison Square Garden. En la co-estelar de peso mediano junior, Xander Zayas (12-0, 9 KOs), de 19 años, peleará en su primer combate programado a ocho asaltos contra Quincy “Chico” LaVallais (12-2-1, 7 KOs). El primer combate televisado de ocho asaltos verá el regreso del medallista de plata olímpico estadounidense de peso ligero Keyshawn Davis (4-0, 3 KO) contra Esteban Sánchez (18-1, 8 KO). Berlanga-Rolls, Zayas-LaVallais y Davis-Sanchez se transmitirán en vivo por ESPN. La acción de la cartelera se transmitirá por ESPN+ y está programada para incluir al peso welter junior John “El Terrible” Bauza (16-0, 7 KOs) en un combate a ocho asaltos, el peso welter Pablo “Pretty Boy” Valdez (6-0, 5 KOs) en un combate a ocho asaltos. atracción de seis asaltos, peso ligero junior Henry “Moncho” Lebron (14-0, 9 KOs) en ocho asaltos y cuatro asaltos con el peso welter junior Kelvin Davis (3-0, 2 KOs). Promocionado por Top Rank, en asociación con DiBella Entertainment, los boletos comienzan en $51 y salen a la venta el viernes. Los fanáticos deben presentar pruebas de que han recibido dos dosis de una vacuna COVID-19 de dos dosis o una dosis de una vacuna de una sola dosis. Los fanáticos completamente vacunados (al menos 14 días después de la dosis final de la vacuna) no están obligados a usar una máscara. Todos los demás mayores de 2 años deben usar una máscara mientras estén en el lugar, excepto mientras comen o beben activamente. Keith Thurman, ¡Estoy de Regreso!

