Evan Holyfield busca hacer su propio nombre El prospecto invicto Evan Holyfield (8-0, 6 KOs), hijo del legendario campeón de peso pesado Evander Holyfield, buscará iniciar lo que espera sea una gran campaña en 2022 cuando se enfrente a Chris Rollins (5-3-1, 4 KOs) en una pelea de seis asaltos en la cartelera no televisada el sábado desde Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City. “Mis objetivos para 2022 son permanecer invicto y ganar el Prospecto del año”, dijo Holyfield. “Tengo que empezar ganando el 22 de enero. He ido creciendo a un ritmo constante. Cada vez que peleo trato de seguir mostrando algún tipo de evolución basada en lo que he estado haciendo en el gimnasio durante el entrenamiento”. A pesar de la gran sombra creada por los muchos logros de su padre, Holyfield, apodado “Yung Holy”, ha podido mantenerse enfocado en su oficio en lugar de preocuparse por las percepciones externas que puedan causar sus lazos familiares. “No paso demasiado tiempo pensando en crear mi propio carril o salir de la sombra de mi padre porque sé que soy mi propio hombre y que somos diferentes como boxeadores”, dijo Holyfield. “Mi hermano juega en la NFL y en cada juego todavía mencionan a mi papá, aunque no tiene nada que ver con el boxeo. Siempre van a mencionar a mi papá y eso está bien. “Con cada pelea, es una oportunidad para que la gente vea quién soy y vea las diferencias entre nosotros como boxeadores. Eso es lo único que hace que la gente cambie de opinión y vea quién soy, es cuando les muestras algo. Mi papá siempre ha sido muy solidario y alentador. Siempre ha estado ahí para cualquier pregunta que tengo. Y siempre es bueno hacerlo sentir orgulloso cuando lo hago bien”. Co-entrenado por los entrenadores Mike Stafford y Bert Wells, Holyfield ha dividido su campo de entrenamiento entre el gimnasio Cincinnati Golden Gloves y el Paul Murphy Boxing Club en Atlanta. El jugador de 24 años agregó tres victorias en 2021 mientras ahora se prepara para su primera salida de 2022 el sábado por la noche. “Me acerco a cada campamento con seriedad y con una mentalidad determinada”, dijo Holyfield. “He aprendido mucho en este campamento y estoy listo para el 22 de enero. Sé que me enfrento a un oponente de mi estatura, así que creo que intentará usar mucho su jab contra mí. Voy a abordarlo como todas mis peleas, que es hacer lo que pueda para golpear y no ser golpeado. Muchos de estos peleadores intentan cambiar su apariencia contra mí, así que tendré que ver qué hace en la noche de la pelea”. Holyfield espera con ansias la oportunidad de competir el sábado por la noche y sostiene que traerá emoción al cuadrilátero, junto con el liderazgo en el cuadrilátero que ayudó a que su padre fuera un grande de todos los tiempos en el deporte. “Definitivamente soy un boxeador emocionante”, dijo Holyfield. “Siento que puedo adaptarme a cualquier situación. Puedo boxear cuando tengo que boxear y pelear cuando tengo que pelear. Lo principal es golpear y no ser golpeado y protegerse de los daños”. También en la cartelera está el invicto LeShawn Rodríguez (12-0, 9 KOs) de Port Jefferson, NY. Peleará con Sixto Suazo (9-2-1, 7 KOs) en una pelea de seis asaltos en el peso mediano. Russell favorito 4:1 ante Magsayo por titulo WBC Berlanga, Zayas, Davis encabezan el 19 de marzo en el MSG

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.