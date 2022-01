Russell favorito 4:1 ante Magsayo por titulo WBC El campeón de peso pluma del WBC, Gary Russell Jr., es favorito 4:1 para derrotar al retador invicto Mark Magsayo en el evento principal de SHOWTIME este sábado en el Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, NJ. El peso ligero Subriel Matias está 4:1 sobre Petros Ananyan en su revancha de doce asaltos, y el peso pluma Tugstsogt “King Tug” Nyambayar está 25:1 contra Sakaria Lukas en el primer partido televisivo de diez asaltos. Se anuncia cartelera de Conceição-Martinez Evan Holyfield busca hacer su propio nombre

