Se anuncia cartelera de Conceição-Martinez El atleta olímpico estadounidense Tiger Johnson, el peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington y Nico Ali Walsh, nieto de “The Greatest”, se encuentran entre las estrellas emergentes que pelearán el 29 de enero en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa. El proyecto de ley está encabezado por la eliminatoria por el título de las 130 libras del CMB de 10 asaltos entre Robson Conceição y Xavier Martínez, y una co-estelar de peso ligero junior de 10 asaltos con el peleador mexicano René Téllez Girón y el contendiente puertorriqueño Luis Meléndez. Conceição-Martinez y Giron-Melendez serán televisados ​​en vivo por ESPN. Los combates de la cartelera anterior se transmitirán en vivo por ESPN+. Johnson (1-0, 1 KO), un joven de 23 años de Cleveland, Ohio, se enfrentará al invicto Xavier Madrid (3-0, 1 KO) en una pelea de peso welter a cuatro asaltos. Johnson avanzó a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio y se convirtió en profesional en noviembre pasado con un nocaut en el cuarto asalto sobre Antonius Grable. El peso mediano Ali Walsh (3-0, 2 KO), quien acaparó los titulares internacionales el año pasado, busca continuar su racha invicta en cuatro asaltos contra Jeremiah Yeager (1-1-1, 1 KO). Carrington (1-0), el último talento joven de la sección Brownsville de Brooklyn, hace su debut en Top Rank contra su compañero invicto Steven Brown (1-0, 1 KO) en una pelea de peso pluma a cuatro asaltos. El prospecto de peso semicompleto Dante “Free Smoke” Benjamin Jr., un destacado aficionado estadounidense de Cleveland, Ohio, hace su debut profesional en cuatro asaltos contra Herman Rendon (2-0). Benjamin firmó un contrato promocional a largo plazo con Top Rank el año pasado. El prospecto de peso pluma Haven Brady Jr. (4-0, 3 KOs) verá acción en un combate a seis asaltos contra un oponente por nombrar. El peso pesado nacido en Tulsa, Jeremiah Milton (3-0, 3 KOs) espera emocionar a los fanáticos locales cuando se enfrente al muy viajado Jason Bergman (27-20-2, 18 KOs) en una pelea de seis asaltos. Milton y Bergman pelearon en la misma cartelera promovida por Top Rank en Tulsa en abril pasado, con Milton anotando un nocaut en el primer asalto y Bergman perdiendo un tiroteo lleno de acontecimientos en tres asaltos contra Trey Lippe Morrison. El peso ligero junior Pink Tyson (11-2, 2 KO) busca lograr tres victorias consecutivas cuando pelee contra la duradera Carla Torres (6-6) en ocho asaltos. WBC extiende el periodo de negociaciones Fury-Whyte hasta el 26 de enero Russell favorito 4:1 ante Magsayo por titulo WBC

