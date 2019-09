Conferencia de prensa final de Navarrete-Elorde Fotos: Mikey Williams / Top Rank El campeón súper gallo de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (28-1-0, 24 KOs) y Juan Miguel Elorde (28-1, 15 KOs) se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final para su enfrentamiento el sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Navarrete es el boxeador estrella Mexicano destacado para la tradicional fiesta de fin de semana del Día de la Independencia de México. Navarrete-Elorde será el soporte principal de Fury-Wallin en ESPN +.



Emanuel Navarrete: Este oponente es muy difícil, un Filipino de alto nivel, pero vengo mentalizado, altamente entrenado y motivado para defender mi campeonato en Las Vegas en esta fecha especial. Los fanáticos verán una gran pelea y recuperaremos el título de México y mostraremos orgullo Mexicano, estilo Mexicano y contribuiremos a la celebración de la independencia de nuestro querido México “. Juan Miguel Elorde: “Hicimos la mejor preparación de mi carrera y hemos estudiado bien a Navarrete. Sabemos cómo explotar sus defectos y utilizar nuestras fortalezas “. Además, José “Chon” Zepeda (30-2, 25 KOs) se enfrenta con el ex campeón José “Sniper” Pedraza (26-2, 13 KOs) en un importante combate en el peso ligero a diez rounds. José Zepeda: “¡Será una buena pelea y ganaremos!” José Pedraza: “Me estoy elevando a una nueva división con grandes desafíos”. Conferencia de prensa final de Munguia-Allotey Arrieta-Nuñez el 27 de septiembre en Puerto Rico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.