Conferencia de prensa final de Munguia-Allotey Fotos: Tom Hogan / Hogan Photos, Golden Boy Promotions El Mexicano campeón de peso mediano junior de la OMB, Jaime Munguia (33-0, 26 KOs) busca defender su título mundial por quinta vez en DAZN el sábado contra el Ghanés Patrick Allotey (40-3, 30 KOs) el sábado en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Munguia se preparó para esta pelea con su nuevo entrenador, el legendario Erik “Terrible” Morales. Esto es lo que tuvieron que decir en la conferencia de prensa final de hoy.



Jaime Munguia: "Estoy muy feliz por esta oportunidad de defender mi campeonato el fin de semana del Día de la Independencia de México. Es una gran motivación, y es por eso que nos hemos preparado a fondo. Hemos aprendido mucho de Erik Morales y buscamos una victoria convincente para los fanáticos mexicanos. ¡Viva Mexico!" Patrick Allotey: "Es mi momento. Con la condición y la fuerza que adquirimos en mi campamento, tenemos lo necesario para derrotar a Munguía, ¡y hemos venido a los Estados Unidos para ganar el campeonato del mundo!

