Alvarez-Kovalev en el MGM de las Vegas el 2 de Noviembre Es oficial. Canelo Alvarez (51-1-2, 34 KOs) se mueve a las 175 libras en una pelea de 12 rounds contra el campeón Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 28 KOs) por el título mundial de peso semipesado de la OMB. El evento tendrá lugar el sábado 2 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN en sus nueve mercados, incluidos Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Italia, Alemania, Austria, Suiza y Japón. . “Prometimos hacer realidad esta pelea, y ahora la estamos cumpliendo”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y CEO de Golden Boy. “Las peleas históricas han sido un sello distintivo de esta compañía, y nos complace una vez más cumplir con las altas expectativas que hemos establecido para nuestros fanáticos. El mejor luchador libra por libra también es la estrella más grande del boxeo. Pocos luchadores en la historia del boxeo pueden afirmar ser tanto como Canelo Alvarez. Ahora, buscará convertirse en un campeón mundial de cuatro divisiones contra uno de los boxeadores más peligrosos de los últimos años, y estoy seguro de que lo detendrá. No hay mejor hogar para esto que en la plataforma DAZN o en vivo en el MGM Grand en Las Vegas “. Los boletos para Canelo vs.Kovalev tienen un precio de $ 1,754, $ 1,254, $ 854, $ 654, $ 404 y $ 204, y salen a la venta al público el miércoles 18 de septiembre. Los iniciados pueden obtener boletos temprano en la preventa a partir del lunes. Utilice el código de preventa: DAZN Top Rank anuncia el calendario de otoño Conferencia de prensa final de Munguia-Allotey

