Conferencia de prensa final de Lara-LaManna en Los Angeles El campeón de peso súper welter de la AMB, Erislandy "The American Dream" Lara y Thomas "Cornflake" LaManna, quienes luchan por el título vacante de peso mediano de la AMB el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, se enfrentaron en su última conferencia de prensa el jueves. La transmisión Lara-LaManna FOX conducirá a las peleas de PPV Ruiz-Arreola en el mismo lugar. Erislandy Lara: "Estamos tan listos para esta pelea el sábado. Vamos a ver cómo va esta pelea, pero pase lo que pase, mi objetivo es ofrecer un gran espectáculo para los fanáticos. "He hablado de subir a 160 libras por un tiempo. Mi equipo me preguntó si estaba listo y aproveché la oportunidad. Estoy abierto a grandes peleas en las 154 libras, pero ahora mismo, voy por la corona de peso mediano. "Vine aquí para pelear. Si viene a noquearme, entonces yo iré a sacarlo primero. Estoy emocionado por esta pelea. Todos han intentado noquearme, veremos si tiene lo que se necesita. "Tengo mucha experiencia y él puede decir lo que quiera, pero yo estaré listo. Estoy buscando noquearlo en la cuarta ronda o antes ". Thomas LaManna: "Estoy agradecido por esta oportunidad. Entrené toda mi vida para este momento. Todo luchador sueña con convertirse en campeón mundial y el sábado voy a cumplir esos sueños. Va a ser una gran declaración. "Estoy luchando contra un auténtico campeón del mundo, pero al final del día, tengo más hambre que él. Quiero esto más que nada. He entrenado duro durante las últimas nueve semanas para asegurarme de asegurar esa victoria. No importa lo que cueste, me convertiré en campeón el sábado. "Espero que los fanáticos vean que pertenezco a este alto nivel. Pertenezco aquí. Gane, pierda o empate, me voy a ganar ese respeto. "Vengo a noquear a Erislandy Lara. Ese es el objetivo y eso es lo que voy a lograr. Esta es mi única oportunidad y voy a intentarlo ". También en la transmisión de FOX, los contendientes de peso pluma Eduardo Ramírez e Isaac Avelar se batirán en duelo por el título interino de 126 libras de la AMB. Eduardo Ramírez: "Quiero que todos sepan que estoy listo para montar un espectáculo el sábado por la noche. Voy a seguir acumulando victorias con esta pelea contra Avelar. Estamos listos para una pelea explosiva. Pero también estaremos preparados para cualquier cosa. Puedo presionar y atacar, pero si las circunstancias lo dictan, estaremos listos para dar un paso atrás y tomarnos nuestro tiempo. Va a ser una gran pelea y, como siempre, espero salir con una victoria. Estoy listo para ganar sin importar lo que tenga que hacer ". Isaac Avelar: "Estoy realmente motivado y emocionado de dar todo en el ring el sábado por la noche. Lo voy a dejar todo ahí en contra de Eduardo Ramírez. Estoy encantado de competir en esta cartelera. Este es un gran evento y una gran oportunidad para mostrar de lo que soy capaz en esta pelea. Estoy listo para mostrarles a todos lo que puedo hacer. La gente puede esperar que esta sea una pelea emocionante. Ambos queremos este cinturón y ambos queremos ganar. Vamos a darlo todo y ofrecer a los fans un gran espectáculo ".

