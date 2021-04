Conferencia de prensa final de Bivol-Richards El campeón de peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol (17-0, 11 KOs) y el retador Craig Richards (16-1-1, 9 KOs) se enfrentaron durante su conferencia de prensa final antes de su pelea por el título mundial de la AMB el sábado por la noche en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. Dmitry Bivol: “Extrañé pelear, tengo muchas ganas de subir al ring y hacer una gran pelea para todos los fanáticos del boxeo. Tengo un sueño de ser el campeón indiscutible, tengo metas de pelear en San Petersburgo, pelear en América, pelear en Inglaterra. Ahora he logrado uno de mis objetivos. “Solo creo en mis habilidades; Creo que puedo vencerlo y seguir adelante de nuevo. Por supuesto, pienso en mi vida, estoy viviendo hasta el 1 de mayo y luego veremos qué pasa. Creo, entrené toda mi vida, he boxeado desde que tengo uso de razón y tengo que ser el ganador ”. Vadim Kornilov, World of Boxing: “Ha sido frustrante para todos con COVID y todo lo que está pasando, hay un par de oportunidades pero estoy muy emocionado de que Dmitry tenga su primer debut en el Reino Unido. Los fanáticos aquí son geniales, hemos tenido mucho éxito con Povetkin, recibiendo mucha atención. “Esto es importante para él y su carrera, puedo ver la ambición del otro lado, puedo ver al equipo profesional, eso hará que la pelea sea aún más emocionante. Ambos muchachos vienen a ganar y ambos muchachos tienen mucha confianza. Nos sentimos muy emocionados y esperamos con ansias el sábado ”. Craig Richards: “Creo que puedo convertirme en el próximo campeón. Salí de una buena victoria por el título británico, no es como si estuviera en un lugar oscuro en mi carrera, y esta era la única oportunidad. Tengo impulso en mi carrera; Solo acepté la pelea porque creo que puedo ganar y quiero más impulso “. “La gente habla de mi salida de la escena británica y seguir adelante. Mi carrera ha sido un poco hacia atrás, aunque parece que acabo de ganar la británica y seguí adelante. He estado venciendo a muchachos invictos al principio de mi carrera. “Si nos fijamos en todos los demás británicos que han seguido adelante, han tenido un polvo doméstico y luego han pasado a la escena mundial. He tenido mucha experiencia, ¿cuándo es el momento de seguir adelante? No puedo seguir luchando a nivel nacional, es hora de seguir adelante. Tengo suficiente experiencia. Estoy listo para irme. “Creo que [Bivol] es uno de los mejores peleadores de la división de peso semipesado. Por eso es perfecto para el trabajo. La gente mencionó a los otros pesos semipesados, a veces no me mencionaban, pero creo que me estaban pasando por alto. Venciendo a alguien como Dmitry Bivol, que es uno de los mejores, obtendré el crédito que merezco “. Peter Sims, entrenador de Craig Richards: “Tuvimos una conversación antes de la pelea de Shakan Pitters y le dije, no se trata de si ganas esta pelea, es cómo ganas esta pelea, esto definirá si darás un paso adelante o te quedarás en el nivel británico por un tiempo tiempo. La forma en que desmanteló a Shakan Pitters fue una señal de que debía dar un paso al frente. “Es quinto en el ranking de la OMB, es tercero o cuarto en el ranking británico. Creo que es el mejor peso semipesado británico en este momento “. “El boxeo está hecho de sorpresas, si volvemos a la pelea entre Nigel Benn y Gerald McClellan, o recientemente Andy Ruiz Jr y Anthony Joshua, conspirando para trastornar el barco y vencer a Dmitry Bivol, creo que puede. “No se puede negar que Dmitry Bivol es un boxeador de clase, su pedigrí amateur es absolutamente acertado. Entramos en la pelea con un respeto total de 100 por Bivol. Es el campeón mundial de peso súper semipesado de la AMB por una razón. “Su velocidad es buena, tiene grandes pies, tiene todo para sorprender, pero creemos que con los activos que tiene Craig y lo que ha desarrollado y cómo ha progresado en el gimnasio, puede hacer el trabajo y trastornar el barco”. VIDEOS: Canelo habla sobre De La Hoya, Covid, Mayweather y Miedo de vivir en Mexico

