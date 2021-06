Conferencia de prensa final de Davis-Barrios El cuatro veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis y el campeón súper ligero de la AMB Mario “El Azteca” Barrios se enfrentaron cara a cara el jueves en la conferencia de prensa final antes de enfrentarse en el evento principal de $ 74.99 SHOWTIME PPV del sábado desde el State Farm Arena en Atlanta. . “Si cree que nunca he visto a nadie como él, que así sea. Pero siempre aprenden en la noche de la pelea ” – Tank “Tienen grandes planes para él. Tengo toda la intención de arruinar esos planes el sábado “ – Barrios GERVONTA DAVIS “El campamento ha sido genial. Siempre tenemos grandes campamentos y estamos listos para Barrios y lo que sea que planee traer. Estoy listo y espero que tengamos una pelea llena de acción. “Creo que está cometiendo un error. No es solo la altura. Él piensa que es más fuerte que yo, así que tendremos que esperar y ver. Si cree que nunca he visto a nadie como él, que así sea. Pero siempre aprenden la noche de la pelea. Ahí es cuando sale el verdadero yo. “He estado trabajando todos y cada uno de los días en el gimnasio para convertirme en un mejor luchador el sábado por la noche. No puedo esperar a ver la actuación que ofrezco. Pasar a 140 es definitivamente una gran oportunidad. Estoy deseando que llegue y estoy listo para darles a los fanáticos lo que quieren ver, que es una gran pelea. “Sabes que voy. Estoy emocionado de estar en esta posición, estoy absorbiendo todo. El sábado por la noche será una gran noche de boxeo. Va a ser una pelea emocionante por mi parte y si lo lastimo, sabemos que lo sacaré de allí. Va a ser una noche explosiva para el deporte del boxeo. “Cuando peleo contra chicos más grandes en el gimnasio, siempre aparezco. Odio cuando la gente piensa que soy pequeño y trata de aprovecharse de mí. Esta es una de las peleas donde verás lo mejor de Gervonta Davis. “Le sorprenderá cuando conecte. No es solo que golpeé fuerte, sino que es donde coloco mis golpes y él verá ese sábado por la noche. Una vez más, será una gran noche, no solo mi pelea, sino toda la cartelera. De hecho, planeo llegar temprano a la arena porque quiero ver la cartelera. El sábado será una gran noche para el boxeo ”. MARIO BARRIOS “Tengo todas las herramientas y tengo el tamaño para presentar muchas dificultades a Tank, y eso es lo que planeo hacer. “Los dos lanzamos con malas intenciones. Estamos ahí para lastimar y sacar a nuestro oponente. Que gane el mejor. si es la ronda 1 ronda 12. “Tank Davis va a aprender lo que es estar ahí con el tipo de luchador que soy. Compre sus boletos y ordene el pago por evento. Sé que está listo y tuvimos un gran campamento en el Área de la Bahía. Ambos vendremos con él el sábado. “Vamos a averiguar mucho sobre cada uno de nosotros el sábado. Espero que venga con lo mejor y yo vengo con nada menos. Va a haber bombas de distancia. “Mi entrenador es un Oakland OG y tiene su manera de hablar en el gimnasio y exagerar todo. Al final del día, siempre soy responsable de todo lo que digo. Siempre soy fiel a mi palabra y el sábado será una pelea muy emocionante. “Estoy tan concentrado en el sábado por la noche y en subir al ring y usar todo en lo que trabajamos en el campo de entrenamiento. Virgil me tiene preparado y estaremos listos para hacer los ajustes que necesitemos. “Como dijo Leonard Ellerbe, tienen grandes planes para él. Tengo toda la intención de arruinar esos planes el sábado “. La conferencia de prensa del jueves también contó con el principal contendiente de las 154 libras Erickson “Hammer” Lubin y el ex campeón unificado Jeison Rosario, quienes se enfrentarán en una eliminatoria por el título de peso súper welter del CMB en el evento co-estelar, el contendiente de peso súper welter Carlos Adames y el mexicano Alexis Salazar, quienes luchan en un enfrentamiento de 10 asaltos en el PPV, y el contundente olímpico Batyr Akhmedov y el ex campeón mundial Argenis Méndez, quienes se enfrentarán en la pelea de apertura. ERICKSON LUBIN “Me siento muy confiado, me siento fuerte y he tenido mi mejor campamento desde que soy un profesional. Estoy listo para pelear, y el sábado será otra actuación increíble para mí. “Elegí esta pelea porque no quiero peleas de puesta a punto. No me gustan los chicos con récords desiguales y no quiero las peleas fáciles. Quiero a los mejores de la división, así que cuando tenga mi oportunidad por el título o me convierta en el campeón, pueden decir que vencí a todos ”. “No vine tan lejos solo para llegar tan lejos. Quiero llevar esto hasta la cima. Quiero ser el mejor en el boxeo. No solo el mejor en la categoría de peso, sino el mejor en el boxeo “. “Saldrá como siempre, agresivamente. Si intenta boxearme, será un error. No puede superarme; mis habilidades son insuperables. Cuando salga agresivo, lo voy a domar “. “Estoy emocionado por el pago por evento, estoy emocionado de que los fanáticos estén de regreso en el edificio y estoy listo. He estado preparado durante semanas y planeo darles a los fanáticos lo que vinieron a ver, que es mi mejor actuación posible “. JEISON ROSARIO “Estoy absolutamente listo para hacer lo que sea necesario para ganar. Poseo el poder en mis manos para terminar la pelea, tanto en el primer asalto como en el duodécimo asalto. Estoy listo tanto física como mentalmente para soportar las 12 rondas si es necesario para salir victorioso al final. “No me importa lo que digamos ahora mismo. Este sábado por la noche vamos a ver quién es más rápido, más fuerte y quién tiene ganas de ganar. Esa es la conclusión. El resto es pura charla. “La gente puede esperar una guerra. Soy un guerrero y me encanta pelear esa guerra dentro del ring. Quiero que la gente sea feliz y disfrute de esta pelea. Va a ser un gran espectáculo “. CARLOS ADAMES “Mi oponente es un peleador muy talentoso, pero yo tengo más experiencia, lo que jugará un papel importante en esta pelea. También tengo cada uno de los fundamentos necesarios para llevarlo a la forma en que quiero pelear, y luego saldré con la mano levantada al final. “Estoy en una gran posición en mi carrera para conseguir otra oportunidad por el título mundial. Esa subida comienza el sábado. Tengo todo lo que necesito para convertirme en campeón mundial. “Para mí, no hay lugar para experimentar. Si viene a pelear, realmente tendrá que venir a pelear. Espere una gran pelea el sábado por la noche, voy a estar más que listo “. ALEXIS SALAZAR “Independientemente de lo que diga mi oponente, no se trata solo de fuerza, también se trata de estrategia. Cuando luchas inteligentemente, puedes hacer muchas cosas. Estaré listo para pelear y espero con ansias lo que promete ser una gran pelea el sábado por la noche. “Esto va a ser una guerra. Ambos estamos listos, así que intervengamos y hagámoslo. Estoy listo para dejarlo todo en el ring. “Respeto lo que Adames puede hacer, pero nadie sabe lo bueno que soy. Esta es mi oportunidad de anunciarme y mostrarles a todos lo que puedo hacer “. BATYR AKHMEDOV “No estoy mirando más allá de Argenis Méndez. Es un ex campeón mundial y un luchador muy creíble. Solo espero con ansias esta pelea y luego, después de eso, podemos hablar sobre mi revancha con Mario Barrios. “Mi oponente tiene mucha experiencia. De las pocas opciones que teníamos, elegí al tipo más duro y fuerte para enfrentar. Creo que también es muy emocionante y se presenta, por lo que promete una pelea llena de acción. “Creo que él también está hecho a mi medida. Le gusta pelear y rugir, lo que a mí me gusta. Promete ser una buena pelea. Voy a hacer todo lo que pueda y si Dios quiere, voy a ganar ”. ARGENIS MENDEZ “Me alegro de estar aquí. Creo que esta pelea será diferente porque a mi oponente le gusta presentarse y es un luchador agresivo. Así es exactamente como me gusta pelear. “Mi oponente es un peleador muy fuerte que nos proporcionará una muy buena pelea porque se involucrará conmigo. Saldré victorioso, pero será una pelea emocionante e interesante. “Esta es una gran oportunidad que planeo aprovechar. Soy un guerrero y planeo salir victorioso el sábado y luego ir tras el título que quiero ". Conferencia de prensa final de Lomachenko-Nakatani

