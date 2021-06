Conferencia de prensa final de Lomachenko-Nakatani FacebookGorjeoReddit El ex rey libra por libra Vasiliy Lomachenko está listo para el próximo capítulo. Ocho meses después de perder un combate por el título de peso ligero indiscutible ante Teofimo López, “Loma” regresa el sábado por la noche en una pelea de peso ligero de 12 asaltos contra el contendiente japonés Masayoshi Nakatani en Virgin Hotels Las Vegas. En la conferencia de prensa final, esto es lo que dijeron los combatientes. Vasiliy Lomachenko “No puedo esperar a volver al ring. Estoy muy emocionado y quiero mostrar mis mejores habilidades. Quiero demostrarme a mí mismo, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo, quién soy en el ring “. “Es un tipo duro. Tiene la altura y el alcance. Creo que es un muy buen boxeador. Por eso fue mi elección como oponente “. “Es genial tener fans {entre la multitud}. Nos empujan al ring. Nos dan energía ”. “Tengo una pelea este sábado, y después de eso, podemos hablar de una revancha. ¡Lo quiero!” Masayoshi Nakatani “Un compañero peleador japonés {Inoue la semana pasada} que tuvo una gran actuación es muy motivador para mí”. “Esta es una pelea que tengo que ganar y que quiero ganar”. “Cuando surgió esta pelea, sentí que era la pelea más grande de mi carrera. Pero conseguir la pelea no significa nada. Debo ganar para que esta pelea signifique algo. ¡Voy a ganar!” En el co-estelar de peso mediano a 10 asaltos, la sensación invicta Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly peleará contra el ex campeón mundial Rob “Bravo” Brant. Rob Brant “Me siento increíble. Nunca es una sorpresa ser el desvalido. Estoy deseando que llegue. Tienes que correr riesgos. No tengo ningún problema con ser el desvalido “. “Aprendí mucha paciencia y orientación de mi entrenador, {Brian} ‘BoMac’ McIntyre. Siempre me han conocido como un boxeador de alto volumen, pero con BoMac he aprendido y desarrollado mucha paciencia “. “Esto es Top Rank. Todos quieren estar al más alto nivel y quiero demostrar que pertenezco aquí. Mi enfoque es 100 por ciento en vencer a Janibek el sábado “. Janibek Alimkhanuly “Esta pelea es muy importante para mí. Estoy 100 por ciento lista, y el sábado por la noche voy a mostrar de qué se trata ‘Qazaq Style’. Muy pronto estaré peleando como el evento principal “. “Hace tres años, comencé a entrenar con Buddy McGirt. Me gusta mucho él. Está buscando agregar más herramientas al estilo que ya tengo. Ya estamos buscando ganar un título mundial juntos ”. Conferencia de prensa final de Davis-Barrios Monster Inoue regresa triunfalmente a Japon

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.