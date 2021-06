Monster Inoue regresa triunfalmente a Japon Por Joe Koizumi

Fotos: Ohashi Gym, Naoki Fukuda Después de haber defendido con éxito sus cinturones de peso gallo de la AMB / FIB demoliendo a Michael Dasmarinas en Las Vegas el sábado pasado, “Monster” Naoya Inoue llegó a casa en Tokio, Japón este martes, pero aún está confinado en el hotel de cuarentena del aeropuerto de Haneda. Su manager Hideyuki Ohashi, ex campeón de 105 libras de la AMB y CMB, dice hoy: “Todos nosotros todavía estamos en cuarentena en el aeropuerto, pero saldremos mañana después de tres días”. En el camino de regreso de Naoya a Japón, hubo un anuncio sorprendente en el vuelo de Japan Airline (JAL), que decía: “Felicitaciones por la impresionante victoria de nuestro héroe nacional Naoya Inoue en los EE. UU.” El “Monstruo” dijo al público Japonés a su llegada al aeropuerto: “Mi objetivo final es unificar todos los campeonatos, que se hará realidad pronto, ojalá. Agradezco profundamente su cálido apoyo y aliento “. Bienvenido a casa. Conferencia de prensa final de Lomachenko-Nakatani FacebookGorjeoReddit Boletos de Pacquiao-Spence ya están a la venta

