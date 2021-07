El campeón mundial del WBC, la AMB y la FIB Jermell Charlo y el campeón mundial de la OMB Brian Castaño se reunieron cara a cara el jueves en la conferencia de prensa final para ver una vista previa de su indiscutible enfrentamiento por el campeonato mundial de las 154 libras que tendrá lugar este sábado 17 de julio en vivo por SHOWTIME de AT&T. Center en San Antonio, Texas.

Jermell Charlo: “Es peligroso para él adelantarse y entrar en tiros. La mayoría de los oponentes a los que me he enfrentado y que han hecho eso, los he eliminado. Veremos si es capaz de hacer frente al poder “.

Brian Castaño: “Si Charlo quiere ser más delicado, puedo lidiar con eso, y si él quiere pelear, entonces, por supuesto, también lo agradeceré”.

JERMELL CHARLO

“Estoy emocionado de luchar en Texas, pero pelearé en cualquier lugar. Siempre que todos sintonicen, sabrán qué hora es. Estoy más que listo. Estoy emocionado y ansioso por subir al ring.

“Este es un sueño hecho realidad. He querido ser indiscutible desde que era un niño porque es lo más alto que se puede alcanzar en el boxeo. Estar en este momento realmente me hace agradecido con todo mi equipo que me ayudó a llegar a este punto.

“Ahora es el momento en que mi hermano y yo finalmente tengamos la oportunidad de mostrarle al mundo lo que valemos. Este es el momento para nosotros. Oportunidades como esta no se presentan con demasiada frecuencia, así que tengo que salir y aprovecharlas.

“No tengo la edad suficiente para pensar en el Salón de la Fama todavía. Solo me estoy enfocando en el ahora mismo. Tengo una meta que lograr que tomará 36 minutos o menos el sábado. Examinaré todo lo demás que esto signifique después del sábado por la noche.

“No tengo ninguna presión sobre mí. He estado en esta posición muchas veces en mi vida. Si sintiera la presión, no estaría en este momento. Tiene que venir y hacer lo suyo. Tiene que presionarme y evitar estas bombas que estoy lanzando.

“No puedo predecir el futuro, pero sé que soy más fuerte y más rápido que antes. Siento que estoy listo. Tengo poder en cada golpe que lanzo y estoy agradecido por esta oportunidad de enfrentarme a otro campeón.

“Tengo la actitud de no pestañear para esta pelea. Nunca se sabe lo que podría suceder en cualquier momento de una ronda. He noqueado a la gente en casi todas las rondas. Ambos estamos en buena forma, así que vamos a averiguar quién es mejor el sábado.

“Un Jermell concentrado es el Jermell más peligroso que podría haber. Tengo diferentes conjuntos de habilidades que puedo implementar en esta pelea sin importar lo que haga Castaño. Tengo mucho que puedo hacer dependiendo de lo que traiga Castaño.

“Mi pérdida fue parte del plan de Dios. Después de la controvertida derrota, regresé para la revancha. Tenía combustible para aviones en mí y pasé a unificarme y ahora vamos a seguir adelante. No hay nada que pare el espectáculo.

“Es peligroso para él adelantarse y entrar en tiros. La mayoría de los oponentes a los que me he enfrentado y que han hecho eso, los he eliminado. Veremos si es capaz de hacer frente al poder.

“Arriesgué mi vida para alimentar a mi familia. Tengo muchas cosas que necesito que el mundo del boxeo comprenda antes de que termine mi carrera. Puedes ver que siempre me he enfrentado a oponentes duros. Mi mentalidad siempre estuvo enfocada, para que no te corten, como en la NFL. Tienes que trabajar duro para que nadie tome tu puesto. Así es como lo veo mentalmente. Estoy en una gran posición, pero todavía tengo mucho más que demostrar ”.

BRIAN CASTAÑO

“Para mí y mi equipo, esta es una oportunidad más para levantar el boxeo argentino y agregar otra estrella a ese legado. Eso es lo que quiero y estoy disfrutando este momento. Prometo que el sábado por la noche lo dejaré todo en el ring para todos.

“Tiene toda la presión sobre él estando en su estado natal. He estado entrenando muy duro durante nueve meses y me siento cómodo como el perdedor. Siempre vengo como el perdedor, así que no siento ninguna presión.

“Cuando se trata de eso, si tengo que reducir la salida de mis golpes para poner más potencia en mis golpes, entonces lo haré. No me gusta concentrarme en peleas pasadas, porque tenemos nuestros propios planes de juego para esta pelea. Tengo un plan para salir victorioso el sábado por la noche.

“Tenemos una guerra que pelear el 17 de julio. No estoy pensando en nada más allá de esa pelea. Mi mente está completamente decidida a convertirme en campeón indiscutible el sábado por la noche.

“Les garantizo que los fanáticos disfrutarán esta pelea y no se irán decepcionados. Ambos haremos lo que sea necesario para salir victoriosos y eso asegurará que a los fanáticos les encantará esta pelea.

“Quiero enorgullecer no solo a Argentina, sino a toda América Latina. Eso es lo que quiero hacer el sábado por la noche.

“Al final, solo puedo concentrarme en lo que voy a hacer. Si Charlo quiere ser más delicado, puedo lidiar con eso, y si él quiere pelear, entonces, por supuesto, también lo agradeceré.

“Ver a Argentina ganar la Copa América el pasado sábado por la noche me motivó aún más. Messi se merecía su título y alegraba a todo el país. Espero que la fiesta pueda continuar una semana después con un campeón indiscutible también

“La altura y el alcance son las únicas similitudes entre Jermell y Erislandy Lara y Michel Soro. Es su propio hombre y ciertamente es un oponente difícil de enfrentar ”.

La conferencia de prensa del jueves también contó con el invicto campeón interino de peso ligero de la AMB, Rolando “Rolly” Romero y el ex retador al título Anthony Yigit, quienes se enfrentarán en el evento co-estelar, y el invicto peso mediano Amilcar Vidal y el veterano contendiente Immanuwel Aleem, quienes pelean en la apertura de la transmisión por televisión.

ROLANDO ROMERO

“Voy a detenerlo en la primera ronda el sábado. Confío en lo que digo y en lo que haré en el ring.

“Me encanta pelear con zurdos. Me preparé para enfrentar a un zurdo primero en Austin Dulay de todos modos. Este campamento ha sido asombroso. Ni siquiera puedo hablar de todas las veces que detuve a la gente en el campamento.

“Como cada vez que peleo, asegúrate de llegar a tiempo. Si llegas tarde, te perderás un nocaut.

“Solo soy un peleador diferente de estos otros pesos ligeros. No puedes prepararte para mí porque soy incómodo. Nadie ha visto mi estilo antes, además tengo poder.

“Estoy feliz de que Yigit haya dado un paso al frente y haya tomado esta pelea. Estoy acostumbrado a que la gente no se pelee conmigo. No puedo golpearlo con eso.

“Dije que me gusta pelear contra los zurdos porque son más fáciles de golpear, así de simple. Mira lo que les hago a los zurdos. No tuve que cambiar mi preparación en absoluto con el cambio de oponente. Un zurdo es un zurdo, no es como si fuera Manny Pacquiao ”.

ANTHONY YIGIT

“No estoy preocupado por mi despido del ring. Siempre estoy entrenando y asegurándome de estar en forma y listo para peleas como estas.

“Luché por el título mundial una vez, así que sé que la gente va a intentar traerme en el último minuto con mi experiencia y tratar de tomarme con la guardia baja. Ya estaba preparado para la guerra, así que todo salió según lo planeado.

“En todo caso, 135 libras es mi categoría de peso real. En Europa lo he hecho bastante bien en 140, así que no sentí que tuviera que bajar. Cuando luché por el título me di cuenta de que 140 puede ser demasiado grande para mí.

“Estoy altamente clasificado en 140 libras, así que ahí es donde he estado obteniendo las mejores oportunidades. Ahora estoy aquí, me mudo a los Estados Unidos y no hay mejor momento para anunciar mi presencia.

“Los fanáticos pueden esperar una gran pelea el sábado. Voy a conseguir la victoria por cualquier medio. Es por eso que estoy aquí. Entiendo su confianza. Ambos estamos aquí para ganar. Este es el evento co-principal perfecto para calentar a la gente para el evento principal “.

AMILCAR VIDAL

“Tengo un gran oponente frente a mí. Tiene un buen currículum por derecho propio. Así que me estoy concentrando en lo que puedo hacer, porque hemos trabajado duro en el gimnasio y lo verás todo en el ring el sábado.

“Con el esfuerzo que puse en el campo de entrenamiento, puedes esperar que salga victorioso del ring el sábado por la noche.

“Me siento genial, absolutamente motivado y listo para dar el 100% el sábado por la noche. Sabemos que tenemos un oponente de calidad frente a nosotros, pero he demostrado mi valía y mis habilidades. Esa es la razón por la que estoy aquí.

“Tuvimos un gran campo de entrenamiento. Fue duro y complicado al principio estar tan lejos de Uruguay, porque estoy muy cerca de mi familia, pero eso es parte del trabajo. Cada día estoy más motivado y sé que mi familia me apoya desde casa. Están orgullosos de mí, seguro “.

“Espero poder honrar a mi país y enarbolar nuestra bandera. Los dos campeones del mundo de Uruguay, Cris (Namos) y Cecilia (Comunales) me llamaron para desearme lo mejor y decirme que ellos también creen en mí ”.

IMMANUWEL ALEEM

“Tengo muchas ganas de ser campeón del mundo y todo comienza el sábado. Lo que sea que vaya a traer, estaré listo. Tengo a uno de los mejores entrenadores del juego, Ronnie Shields, en mi esquina. Esta no será una pelea fácil para él.

“He estado trabajando con los campeones. Lo mejor de la división de 154 y 160 libras. Así que el óxido del anillo no será un problema para mí.

“Espere una verdadera pelea el sábado. Todo el mundo sabe que cuando intervengas conmigo, será una verdadera pelea. No hay peleas fáciles conmigo.

“Quieren ver qué puede hacer Vidal en una gran pelea. Averiguaremos si tiene suficiente el sábado, pero pase lo que pase, le espera una prueba real “.