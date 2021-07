Alovan y Nikitin regresan el 22 de Julio en Rusia Se conocen los nombres de los rivales de los boxeadores rusos y medallistas olímpicos Mikhail Aloyan y Vladimir Nikitin para el 22 de julio en Moscú en cuyo evento principal será la pelea del ex campeón mundial crucero de la AMB y FIB, Murata Gassiev contra el peso pesado de Alemania, Michael Wallisch… El campeón del título de peso ligero de Gold de la AMB, Mikhail Aloyan, tendrá una pelea de diez asaltos contra el boxeador de Tanzania Yohana Mchanya. Vladimir Nikitin se enfrentara al Ucraniano Alexander Grischuk en una pelea en peso pluma. Maravilla Martínez regresa el 18 de septiembre en España Conferencia de Prensa Final de Charlo-Castaño

