Maravilla Martínez regresa el 18 de septiembre en España El Ex doble campeón mundial Argentino de 46 años, Sergio Martínez (53-3-2, 30 KOs) regresa el 18 de septiembr ante el boxeador Británico, Brian Rose (32-6-1, 8 KOs) de 36 años en Valdemoro, Madrid en España Martínez regresó al ring en agosto del año pasado y en diciembre tuvo otra pelea todas en España y en ambas peleas ganó por nocaut. Martínez ocupa actualmente es el tercer clasificado mundial al título de peso mediano de la AMB. Alovan y Nikitin regresan el 22 de Julio en Rusia

Top Boxing News

