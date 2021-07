Xu Can se prepara para defender el cinturón de la AMB El campeón de peso pluma de la AMB, Xu Can (18-2, 3 KOs) defenderá su título mundial contra Leigh Wood (24-2, 14 KOs) en la primera semana del Matchroom Fight Camp en Brentwood, Essex, el sábado 31 de julio, en vivo en todo el mundo por DAZN. . En otra parte de la cartelera, el invicto peso welter Conor Benn (18-0, 12 KOs) se enfrenta a Adrian Grandos (21-8-3, 15 KOs) y el ex retador al título mundial Avni Yildrim (21-3, 12 KOs) apunta a recuperarse. su derrota ante Canelo Alvarez cuando se enfrenta a ‘Little Lever’s Meat Cleaver’ Jack Cullen (19-2-1, 9 KOs), Maravilla Martínez regresa el 18 de septiembre en España

Top Boxing News

