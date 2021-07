Arbitro Panameño Afu por la historia en Charlo-Castaño este sábado Por. Gabriel F. Cordero El árbitro Panameño Héctor Afu será el tercer hombre en el ring cuando Jermell Charlo y Brian Castaño se enfrenten hoy por el campeonato mundial indiscutible de peso súper welter esta noche en San Antonio, Texas. Los jueces serán Tim Cheatham (Nev.), Nelson Vazquez (PR), Steve Weisfeld (NJ). Afu inicio su carrera en Panamá en el año 2003 y su primera pelea de campeonato mundial fue el 28 de Julio de 2007 entre el campeón mundial Mexicano Edgar Sosa y el retador Filipino Sonny Boy Jaro por el campeonato mundial minimosca en Cancún, México. Ha estado en combates de campeonato mundial de grandes campeones como: Pongsaklek Wonjongkam, Marcela Acuña, Alejandra Oliveras, Carl Froch, Edwin Valero, Canelo Alvarez, Shinsuke Yamanaka, Mariana Juarez, Jackie Nava, Adonis Stevenson, Carlos Cuadras, Hozumi Hasegawa y Miguel Berchelt entre otros. Sera la primera vez que un arbitro de Panamá estará en la unificación absoluta de 4 campeonatos mundiales en los Estados Unidos lo que lo hace un hecho histórico sobresaliente. Panamá ha tenido recordados árbitros de boxeo como: Isaac Herrera, Carlos Berrocal, Julio Cesar Alvarado, Gustavo Padilla, Guillermo Perez Pineda Charlo sigue siendo un favorito de -275 para unificar los cinturones del WBC, AMB, FIB y OMB. La transmisión por televisión de Showtime comienza a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT. Xu Can se prepara para defender el cinturón de la AMB

