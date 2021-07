Rigo: confiado en vencer a Casimero el 14 de Agosto en California El campeón mundial de dos divisiones Guillermo Rigondeaux se enfrentará al campeón mundial de peso gallo John Riel Casimero por su cinturón de la OMB el 14 de agosto en vivo por SHOWTIME desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California. “Aunque he estado fuera del ring por más de un año, todavía estoy en gran forma y tengo planes de arruinar los sueños de Casimero”, dijo Rigo, quien actualmente ostenta el título de peso gallo regular de la AMB. “Sé que tiene mucho poder, pero está peleando contra un hombre con excelentes habilidades de boxeo y un alto coeficiente intelectual en el ring. Voy a hacer círculos alrededor de Casimero y mostrarle de qué se trata ‘El Chacal’. Mi entrenador Ronnie Shields y yo hemos estado trabajando en algunos trucos nuevos, así que no se sorprenda si lo noqueo “. La transmisión de Showtime también verá al contendiente invicto en ascenso Antonio Russell enfrentarse al ex campeón mundial Emmanuel Rodríguez mientras compiten por el título interino de peso gallo de la AMB en el evento co-estelar. Al comenzar la transmisión, el ex campeón mundial Rau’shee Warren se enfrenta a Damien Vázquez en una pelea de peso gallo a 10 asaltos. Conferencia de Prensa Final de Charlo-Castaño Zurdo: Estoy 100% listo para Bivol

