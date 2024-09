Conferencia de prensa final de Canelo-Berlanga La superestrella mexicana Canelo Álvarez y el contendiente obligatorio número uno de la AMB, Edgar Berlanga, se encontraron cara a cara el miércoles en la conferencia de prensa final antes de su enfrentamiento PPV de peso súper mediano de la CMB, la AMB y la OMB este sábado desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo Álvarez: “Es fácil decir que me vas a noquear, pero es mucho más difícil hacerlo. El sábado por la noche va a ser muy difícil para él, seguro. Me he preparado para el nocaut. Me encanta la sensación de un nocaut y voy a hacer todo lo posible para lograrlo… Sólo quiero demostrarles a todos que sigo siendo el mejor. Sigo amando este deporte. Cuando deje de amarlo, lo sabrán. Amo mi rutina y me encanta ir al gimnasio todos los días”. Edgar Berlanga: “Soy un artista del nocaut. Todos los peleadores quieren el nocaut. Sabemos que es una leyenda y no podemos ir a por todas. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. Nocaut en el sexto asalto, eso es lo que buscamos. Pero estamos listos para los 12 asaltos si es necesario”. Conferencia de prensa final de Lara-García Like this: Like Loading...

