Conferencia de prensa final de Lara-García Los peleadores que competirán en la cartelera preliminar del sábado entre Canelo y Berlanga se encontraron cara a cara en la conferencia de prensa final el jueves antes de sus enfrentamientos este sábado en el gran evento PPV de $89.99 desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. El campeón mundial de peso mediano de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara, defiende su título ante el campeón mundial de dos divisiones, Danny “Swift” García. Erislandy Lara: “Danny es un gran peleador y campeón en categorías inferiores, pero el peso mediano es una bestia diferente. Tendremos que ver si puede adaptarse a este peso diferente… No sé si puede soportar la potencia de mis golpes. Lo sabremos el sábado. Solo estoy concentrado en estar preparado mental y físicamente para hacer lo que sea necesario para ganar”. Danny García: “Me siento como si ya fuera un miembro del Salón de la Fama, pero creo que ganar este cinturón es la guinda del pastel. Ganar en tres divisiones es una cuestión de legado, no muchos peleadores lo hacen. Estoy persiguiendo la grandeza… la gente ha tratado de decirme que era demasiado pequeño durante toda mi carrera. Naturalmente era un tipo grande que bajaba de peso. Para mí, soy un peso mediano natural”. Conferencia de prensa final de Canelo-Berlanga Round 12 con Mauricio Sulaimán: Don Carlos Slim y el boxeo Like this: Like Loading...

