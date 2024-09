Round 12 con Mauricio Sulaimán: Don Carlos Slim y el boxeo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán El pasado viernes 6 de septiembre, Fundación Telmex-Telcel realizó el evento anual en el Auditorio Nacional, el Nuevo México Siglo XXI, en dónde más de 10 mil becarios de toda la república fueron agasajados con ponencias de personalidades del mundo del negocio, deporte, entretenimiento y, sobre todo, líderes mundiales de primer nivel. Carlos Slim Domit dio el mensaje de bienvenida ante un Auditorio lleno de jóvenes que son el presente y futuro de nuestro país. Don Carlos Slim Helú estuvo acompañado por sus hijos y nietos, y todos los miembros de esta hermosa familia, que sigue construyendo una cultura del servicio y apoyo para lograr un México mejor. Bill Clinton dio una plática inolvidable con importantes conceptos de vida llena de enseñanzas y consejos para ser mejores, en cual sea el ámbito en el que uno se desempeña. También estuvo Matt Wood, quien es el encargado de la Inteligencia Artificial de Amazon, el actor Bradley Cooper, y otros más. El cierre contó con la presencia de los medallistas de los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, encabezados por Marco Verde, medallista de plata en boxeo. Don Carlos Slim Helú preguntó en alguna ocasión a su querido amigo, mi adorado padre, José Sulaimán, de dónde saldría el próximo Julio César Chávez… Con preocupación mi papá le respondió: “Fíjate, Carlos, que el boxeo está pasando por un momento difícil. Los boxeadores no tienen apoyo de nadie para poder subsistir, necesitan tener dos y hasta tres trabajos, además de su entrenamiento que es tan riguroso, y así muchos se quedan en el camino”. Después de algunas reuniones de trabajo, bajo las instrucciones de don Carlos, y el liderazgo de Arturo Elías Ayub se logró conceptualizar con el Consejo Mundial de Boxeo el programa: Ring Telmex-Telcel. Este programa está basado en otorgar apoyos económicos mensuales y todo tipo de soporte a los seleccionados que forman parte del equipo Ring Telmex-Telcel, el cual se echó a andar en 2008. Un primer grupo de jovencitos, que el WBC seleccionó a nivel nacional, aquellos que pintaban para llegar a ser exitosos en el boxeo, fueron convocados y enrolados. ¡En esa primera lista estuvo nada más y nada menos que Saúl Alvarez! Ahí estuvo la respuesta a Don Carlos, hoy en día El Canelo es el sucesor del gran campeón mexicano Julio César Chávez. También estuvieron Oscar Valdez, Francisco Vargas, Carlos Cuadras, Adrián Hernández y Miguel Berchelt, todos ellos sólidos campeones WBC, y a través de los años, Ring Telmex-Telcel ha generado 22 campeones mundiales. Este logro llevó al WBC a reconocer a Don Carlos con la máxima distinción, el premio Hombre del Año. El día de la entrega de ese galardón se convocó a una gran cantidad de campeones legendarios de nuestro país, y también vino Don King y Evander Holyfield. Mientras sucedía la ceremonia, Don Carlos le dijo a Don José: “ Oye, Pepe, ese que está ahí se parece a mi gran ídolo, Mantequilla Nápoles. “Sí, es él”, respondió mi papá. “¡Qué fregado se ve! ¡Qué pena me da!”, dijo El Hombre del Año. Días después, en otra reunión de ellos dos, Don Carlos creó una pensión vitalicia para 25 campeones mundiales con una mensualidad y seguridad social para sus familias. Programa que no existe en ningún lugar del mundo. Panamá, bajo la bondad de Juan Carlos Tapia, ya tiene un programa similar en el que Lo mejor del boxeo otorga una mensualidad a excampeones de ese país, entre ellos, Roberto Durán. Ojalá más países tomaran el ejemplo de este gran mexicano. El Ring Telmex-Telcel ha celebrado algunas carteleras de boxeo en donde becarios han participado. El programa lo lleva el querido Capitán, el doctor Rogelio Herrera Echauri, y en la actualidad cuenta con campeones y prospectos, siendo el último en integrarse, precisamente, el medallista Marco Verde. El programa liderado por Arturo Elías Ayub cuenta con personas de gran valor que apoyan al mismo, como son: Joe Aboumrad, Fausto Cota, Socorro Castillo y la siempre sonriente Lety Equihua. Una de las grandes características de este programa es que de la beca mensual, el 20 por ciento va directo a un fideicomiso en Inbursa, y los boxeadores tienen acceso a su fondo solamente cinco años después de su retiro, fomentando el ahorro para su futuro. El boxeo es el deporte de los mexicanos, ha generado 14 medallas olímpicas, y más de 200 campeones mundiales; México es referente mundial, el segundo país en número de campeones y de peleas de campeonato, solamente atrás de EU. Lamentablemente es a la vez el patito feo en cuanto al México corporativo. Las empresas multinacionales se niegan a patrocinar funciones, programas y boxeadores; su pretexto es: “nuestra empresa no patrocina deportes

de contacto”. ¿Sabías que…?

Ring Telmex-Telcel ha estado en la esquina de lo mejor del boxeo mexicano en los últimos 16 años: Saúl Álvarez, Óscar Valdez, Miguel Berchelt, Francisco Vargas, Carlos Cuadras, Confesor Hernández, Mariana Juárez, Ibeth Zamora, Jaime Munguía, Rey Vargas, Anabel Ortiz, Gilberto Ramírez, Guadalupe Martínez, Juan Francisco Estrada, Julio Ceja, Lourdes Juárez, Pedro Guevara, Yesenia Gómez, Zulina Muñoz, Ángel Ayala y Yesica Nery Plata. Anécdota de hoy

Sanborns de Don Carlos Slim es parte importantísima de la historia de la familia Sulaimán y el boxeo. Sanborns Lindavista fue el lugar de reunión para mi papá durante 50 años. Ahí tomó café y disfrutó de sus huevos divorciados siempre que estaba en México; ahí se reunió con todo el mundo del boxeo. Sanborns Palmas fue el lugar de reunión de mi querida mamá, doña Martha por los últimos 10 años. Entrar a Sanborns la semana pasada fue algo que nos dio tanta tranquilidad y felicidad, todas las meseras corrieron a abrazar a mi hermano Pepe, Lucy y el sobrino Chepi, quienes comúnmente estaban ahí con mi mamá. Así sucedió en Lindavista cuando se nos fue Don José… Eso habla de la formación que tienen todos en ese restaurante típico mexicano. “Vieja, ya me voy Sanborns, me están esperando El Ratón y Mantequilla; si habla el señor Cota o Lamazón diles que me alcancen ahí”. Incontables ocasiones escuché ese grito los sábados muy temprano antes de irnos a la liga de beisbol… Agradezco tus comentarios en [email protected] Canelo amplio favorito sobre Berlanga este sábado Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.