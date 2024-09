Canelo amplio favorito sobre Berlanga este sábado Por. Gabriel F. Cordero El boxeo mundial se traslada este sábado 14 de septiembre hacia el PPV de Canelo-Berlanga de $89.99 este en ee l T-Mobile de Las Vegas. Canelo es el gran favorito de 18:1 para retener sus cinturones WBC/AMB/OMB. En el mismo evento estará el campeón cubano de peso mediano Erislandy Lara ante el reconocido ex campeon mundial Danny “Swift” García y el ex campeon Caleb Plant ante el invicto Trevor McCumby mientras que Rolando “Rolly” Romero enfrentará a Manuel Jaimes. Canelo tiene en todas las casas de apuestas la mayor probabilidad de salir victorioso en esta pelea ante el Berlanga tanto que algunos sitios de apuestas ofrecen un retorno de -1200 y otras por Berlanga ofrecen un pago arriba de +700. La superestrella de Canelo ahora con 32 años tiene un récord de 61 victorias, dos empates, dos derrotas y 39 KO’s y el prospecto Edgar Berlanga de 27 años con 22 peleas invicto con 17 nocauts. Siempre ha habido una histórica mística en los combates entre mexicanos y puertorriqueños pero aunque este combate será en un mega espectáculo las apuestas indican que Canelo deberá tener una aplastante victoria. En Caso de que el combate Canelo-Berlanga no sea lo esperado por los fanáticos entonces el mundo comercial detrás del ídolo deportivo mexicano deberían ir buscando fuertes cambios más allá de un posible combate con David Benavidez. Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga

Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2024

Horario: 21:00 horas (Centro de México)

Sede: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada

Transmisión: DAZN, ESPN para Mexico serán Azteca 7 y Canal 5 Round 12 con Mauricio Sulaimán: Don Carlos Slim y el boxeo Zepeda vence a Redkach en California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.